Android 12 i Realme UI 3.0 już w październiku. Ujawniamy szczegóły

Zbliża się oficjalne wydanie Androida 12, które trafi w pierwszej kolejności do smartfonów Google’a. Jednak i inni producenci szykują się do aktualizacji. Wśród nich jest też Realme. Chiński producent zapowiedział premierę nowego oprogramowania już w październiku.

Realme oficjalnie zapowiedziało udostępnienie aktualizacji OTA z nową wersją Realme UI 3.0, która bazuje już na Androidzie 12. Wysyłka paczek z aktualizacją ma ruszyć już 13 października.

Co jednak ciekawe, z zapowiedzi Realme wynika, że będzie to premiera globalna, a nie tylko skierowana do użytkowników w Chinach, jak to często bywa u innych producentów z tego kraju. Jako pierwszy model, który otrzyma Realme UI 3.0 i Androida 12 wymieniany jest Realme GT.

Zobacz: Android 12: największa przemiana od czasów powstania systemu Google

W najbliższych dniach firma powinna udostępnić dokładny plan aktualizacji z podziałem na inne modele i regiony – wtedy też dowiemy się, kiedy aktualizacje dla smartfonów Realme dotrą też do Polski. Być może nie trzeba będzie długo czekać, ponieważ najwyraźniej firma chce być tym pierwszym producentem poza Google, który wyda Androida 12 dla swoich smartfonów. Również najnowsze modele, jak Realme GT Neo2, mają zadebiutować poza Chinami już z Realme UI 3.0.

Android 12 przynosi przede wszystkim duże zmiany w interfejsie z możliwością zaawansowanej personalizacji wielu elementów interfejsu – ikon, pasków ze skrótami czy tapet. Podobne oczekiwania można mieć wobec własnych interfejsów producentów. Czy tak też będzie w przypadku Realme UI 3.0?

Serwis GSM Arena zamieścił zdjęcia Realme GT Neo2 już z Realme UI 3.0 – ma to być wersja telefonu przeznaczona do wprowadzenia już z Androidem 12 na rynki indyjski i europejski. Na zdjęciach trudno dopatrzyć się spektakularnych zmian wizualnych i jeżeli Realme UI 3.0 nie będzie rewolucyjny w porównaniu do Realme UI 2.0, to nie należy się z tego powodu dziwić – taka może być cena pierwszego miejsca w wyścigu producentów na aktualizacje do Androida 12.

Zobacz: realme GT Master Edition – cała prawda o pogromcy średniaków

Zobacz: Realme Narzo 30A: smartfon za mniej niż 500 zł. Czy warto?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme, GSM Arena

Źródło tekstu: GSM Arena, GizChina