Android 12: największa przemiana od czasów powstania systemu Google

Na dzisiejszej konferencji dla deweloperów Google I/O ujrzeliśmy w końcu w szczegółach, jak wygląda nowy interfejs w Androidzie 12. To chyba największa przemiana systemu Google’a od czasu jego powstania, a na pewno od czasów wdrożenia Material Design.

Android 12 wciąż pozostaje w fazie beta, ale wiemy już coraz więcej na temat jego nowych funkcji i wyglądu. Na Google I/O jego twórcy pokazali, jak bardzo odmienią się smartfony z Androidem. Zmiany są wyraźne, można nawet powiedzieć rewolucyjne, chociaż złośliwi dopatrzą się tutaj kilku wyraźnych podobieństw z rozwiązaniami Apple.

Android 12: stwórz swój własny system

Nowy interfejs Androida nosi teraz nazwę Material You, co ma oznaczać, że użytkownik otrzymuje niemal nieograniczoną kontrolę nad wyglądem systemu. Chociaż ogólna stylistyka Material Design została zachowana – więc wciąż jest płasko i raczej pastelowo – to teraz jej ostateczny charakter określi sam użytkownik. Twórcy nowego Androida 12 stwierdzili, że wraz z rozwojem technologii wzrasta równolegle nasza potrzeba wyrażania swoich emocji, nastrojów czy osobowości i tego też od technologii oczekujemy. Takie rozumienie designu to wskazówka na to, jak powinny być projektowane interfejsy przyszłości. I w takim też duchu powstał Androida 12 z Material You.

Google obiecuje, że w Androidzie 12 będzie można przekształcać każdą aplikację, nie tylko systemową lub własną Google, ale także innych producentów, w dowolny sposób, tworząc osobiste palety kolorystyczne, ich połączenia i sposób wyświetlania. Użytkownik będzie mógł zmieniać kontrast i nasycenie kolorów, rozmiar elementów, a nawet ich kształt. Dodatkowo pojawią się takie efektowne rozwiązania, jak to, że po zmianie tapety system automatycznie zastosuje bazująca na niej kolorystykę we wszystkich zakamarkach Androida.

Własne motywy systemu mają być przy tym w pełni skalowalne i dostosowane do każdego typu urządzenia produkowanego przez Google – a więc nie tylko smartfonu, ale także tabletu, chromebooka, telewizora czy zegarka. W pierwszej kolejności Android 12 z nowym system trafi do smartfonów Google Pixel, co jednak istotne, nowy interfejs Androida zapewni też większą swobodę tworzenia własnych interfejsów innym producentom. Będzie więc bardziej kolorowo, indywidualnie, ale też jednocześnie – bardziej spójnie.

Poza większą swobodą zmiany wyglądu Google wprowadził też kilka nadrzędnych zmian w poszczególnych elementach systemu. Android 12 przynosi nowe, większe widżety, ogromne przyciski i ikony, a rozwijany pasek statusu z szybkimi ustawieniami bardzo kojarzy z... MIUI 12 albo po prostu – iOS-u Apple’a.

Odmiany doczekały się także ustawienia systemowe, ekran blokady czy powiadomienia. Twórcy systemu obiecują przy tym, że dzięki optymalizacji Androida 12 całość będzie działała płynnie i nie obciążała nadmiernie zasobów sprzętowych.

