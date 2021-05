Android 12: Nowe powiadomienia i zmiany w widżetach

Android 12 ma wprowadzić sporo zmian w interfejsie. Nie ominą widżetów i powiadomień. Jak będą wyglądać nowe elementy, możemy zobaczyć na slajdzie.

Do sieci trafiły slajdy z prezentacji, którą prawdopodobnie zobaczymy oficjalnie podczas otwarcia Google I/O 2021. Na nich znajdują się oczywiście fragmenty interfejsu i różne inne szczegóły. Czeka nas „piękne, nowe doświadczenie”, „silniejsza ochrona prywatności i bezpieczeństwo” i „lepsza współpraca wszystkich urządzeń”. To w zasadzie nic nowego – hasła te są dość uniwersalne i mogłyby opisywać dowolną aktualizację dowolnego systemu. Poza tym nie od dziś mówi się o lepszej ochronie prywatności przed wścibskimi aplikacjami na Androidzie, a lepsza współpraca wszystkich urządzeń to ewidentnie zapowiedź nowych możliwości Asystenta Google.

Uwagę przyciąga jeden slajd, prezentujący nowe fragmenty systemu Android 12. Dostaniemy między innymi kilka nowych widżetów, zmienioną regulację jasności, suwak do obsługi budzika i powiadomienia, które są gromadzone w stosach. To wszystko zostanie połączone z możliwością dobrania kolorów systemu do tapety.

W tym samym filmie z kanału Frint Page Tech znalazł się też film prezentujący zachowanie nowego obszaru powiadomień Androida 12. Film ma sporo losowych elementów, ale potwierdza wiele informacji z wcześniejszych przecieków, w tym duży zegar na ekranie blokowania… a skoro zegar zajmie większość ekranu, powiadomienia zostały przeniesione na górę. Ponadto sporo mówi się o możliwości tworzenia stosów widżetów, podobnie jak w systemie iOS 14. Wszystko wygląda nowocześnie, gładko i aż chce się ten system oglądać.

Zobacz: Android 12 przyniesie duże zmiany w interfejsie użytkownika

Zobacz: Android 12 sam przetłumaczy interfejs aplikacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jon Prosser/Front Page Tech

Źródło tekstu: Jon Prosser/Front Page Tech