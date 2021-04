Android 12 sam przetłumaczy interfejs aplikacji

Android 12 przyniesie bardzo ciekawą zmianę w kwestii interfejsu. Będzie ona bardzo korzystna dla osób posługujących się mniej rozpowszechnionymi językami.

Sam Android jest przetłumaczony na wiele różnych języków. Samo przesuwanie paska z ich wyborem przy pierwszej konfiguracji telefonu potrafi być męczące. Tak samo aplikacje największych firm - one również są zwykle dostępne w wielu językach. Właściwie zawsze jest przynajmniej kilka/kilkanaście najczęściej używanych języków na świecie. Nie wszyscy jednak mogą sobie na to pozwolić. Dotyczy to przede wszystkim niezależnych twórców, którzy wszystko tłumaczą zwykle sami. O ile czasami posiłkują się oni tłumaczeniami fanów, to czasami muszą uciekać się do tłumaczenia maszynowego.

Teraz jednak z pomocą przyjdzie sam Google. Już w Androidzie 12 system będzie w stanie sam z siebie tłumaczyć interfejs aplikacji. Teraz można co prawda używać do tego innych aplikacji (na przykład AllTrans używa Microsoft Translator), jednak darmowy jest zwykle tylko okres próbny. Jaka będzie różnica pomiędzy tym a użyciem podobnego maszynowego tłumaczenia przez twórcę aplikacji? Cóż, użytkownicy zwykle wybaczą brak tłumaczenia na ich język ojczysty, ale nie wybaczą słabego tłumaczenia. Może to zaważyć na ocenach w Google Play. Teraz jakby co użytkownicy będą wiedzieli, że winny nie jest twórca. Jednocześnie pomoże to używać wielu ciekawych aplikacji spoza znanych nam kręgów kulturowych.

