Android 12 wydany w wersji finalnej. Co nowego?

Google wypuścił finalną wersję systemu Android 12, który jest nazywany najbardziej znaczącą aktualizacją systemu operacyjnego Android. Oto, co nowego ten system przynosi swoim użytkownikom.

Material You i nowy sposób projektowania interfejsu

Zdecydowanie największą zmianą w systemie Android 12 jest Material You, najnowsza wersja języka projektowania firmy Google. Material You, jak opisuje gigant z Mountain View, stara się tworzyć projekty, które są osobiste dla każdego stylu, dostępne dla każdej potrzeby, żywe i adaptacyjne dla każdego ekranu. Podczas opracowywania Androida 12 Google stworzył nowy silnik motywów o nazwie kodowej „monet”, który generuje bogatą paletę pastelowych kolorów pochodzących z tapety użytkownika. Te kolory są następnie nakładane na różne części systemu, a ich wartości są udostępniane za pośrednictwem interfejsu API, który mogą wywołać aplikacje użytkownika. Pozwala to aplikacjom zdecydować, czy chcą zmienić kolor interfejsu użytkownika. Na przykład Google idzie na całość w Material You i już zaktualizowało wiele własnych aplikacji, aby zawierały dynamiczne kolory.

Ponieważ „monet” nie jest jeszcze w pełni open source, prawdopodobnie nie zobaczymy, jak inni producenci OEM włączają motywy oparte na tapetach w swoich forkach Androida 12, chyba że zdecydują się stworzyć własną implementację. W międzyczasie programiści niestandardowych ROM-ów mogą zaimplementować tę wersję „moneta” o otwartym kodzie źródłowym. Zewnętrzni deweloperzy aplikacji mogą teraz dodać obsługę dynamicznych kolorów, nawet jeśli będzie to działać tylko na telefonach Pixel z najnowszą wersją systemu Android.

Material You nie kończysz się na dynamicznych kolorach. W Androidzie 12 przeprojektowano również interfejs użytkownika panelu powiadomień, uproszczono menu zasilania, poprawiono układ ekranu blokady i wprowadzono kilka innych zmian w interfejsie. Google zmodernizował również widżet Androida i zachęca programistów do aktualizacji swoich widżetów do nowej wersji. Firma wprowadziła już szereg aktualizacji, które wprowadzają zaktualizowane projekty widżetów.

Przewijanie zrzutów ekranu

Android 12 w końcu dodaje bardzo pożądaną funkcję, z której mogą korzystać użytkownicy smartfonów niektórych producentów. Chodzi o przewijanie zrzutów ekranu. Dzięki tej funkcji można zrobić zrzut ekranu przewijanej strony bez konieczności robienia kilku screenów i łączenia ich w jeden obraz. Ze względu na sposób, w jaki została zbudowana, natywna funkcja przewijania zrzutów ekranu Androida może nie działać w każdej aplikacji.

Tryb jednoręczny

Google wprowadził do Androida 12 funkcję zwaną trybem jednoręcznym. Pod tą prostą nazwą kryje się narzędzie pozwalające opuścić ekran tak, aby jedną ręką dotrzeć do jego górnej części.

Panel gier

Google w najnowszej wersji Androida skupił się na grach. Nowy panel gier zapewnia szybki dostęp do przydatnych narzędzi, takich jak miernik FPS i rejestrator ekranu, do których można uzyskać dostęp w grze za pomocą pływającego przycisku. Można też zmieniać profil wydajności urządzenia dla każdej gry, transmitować rozgrywkę na żywo w serwisie YouTube lub sprawdzać swoje osiągnięcia w Grach Play.

Panel prywatności

Nowa strona o nazwie panel prywatności pozwala zobaczyć, jak często aplikacje żądają najbardziej poufnych uprawnień. Można wyświetlić oś czasu użycia uprawnień, takich jak lokalizacja, kamera czy mikrofon. W tym miejscu da się również szybko zdecydować, które aplikacje mają dostęp do wrażliwych danych.

Za każdym razem, gdy aplikacja uzyskuje dostęp do aparatu lub mikrofonu telefonu, na pasku stanu zostanie pokazany odpowiedni wskaźnik. Nowe przełączniki pozwalają odciąć dostęp do kamery i mikrofonu, aby żadna aplikacja nie mogła ich użyć.

Widżet rozmów

Nowy widżet Rozmowy w Androidzie 12 pozwala zobaczyć najnowszą wiadomość lub aktualizację statusu kontaktu, z którym rozmawiamy najczęściej, bezpośrednio na ekranie głównym.

Inne nowości

Oczywiście na tym nowe funkcje Androida 12 się nie kończą. Znajdziemy w nim między innymi ulepszony system automatycznego obracania, funkcję udostępniania adresów URL i obrazów z przeglądu ostatnich aplikacji, nowy panel internetowy, efekty rozciągniętego przewijania, ekrany powitalne uruchamiania aplikacji, powiadomienia o czytaniu schowka i wiele, wiele więcej.

