Oppo prezentuje system ColorOS 12

Oppo oficjalnie zaprezentowało w Chinach najnowszą wersję autorskiego systemu firmy. Oprogramowanie ColorOS bazuje na Androidzie 12 i wprowadza nowe rozwiązania oraz ulepszenia w zakresie estetyki, funkcjonalności, wydajności oraz bezpieczeństwa.

System ColorOS 12 wyróżnia się w zakresie stylistycznym nowymi ikonami oraz interfejsem użytkownika opartym na koncepcji Infinite Design. Jak podaje Oppo, wrażenia interaktywne podczas korzystania wzmacniają najnowsze animacje bazujące na silniku animacyjnym Quantum Animation i opracowany przez chińskiego producenta silnik AI zapobiegający klatkowaniu animacji, które w efekcie zapewniają użytkownikom długotrwałą płynność działania. Natomiast praktyczne funkcje, takie jak współpraca między wieloma ekranami czy inteligentny pasek boczny, znacząco ulepszają funkcjonalność i wydajność systemu. ColorOS 12 został wyposażony w funkcje bezpieczeństwa pozwalające między innymi na rejestrację zachowań aplikacji, bezpieczne udostępnianie zdjęć oraz otrzymywanie przypomnień o udzielonych aplikacjom uprawnieniach i łatwym zarządzaniu nimi.

Wirtualny świat 3D z Infinite Design

Zgodnie z filozofią projektowania dążącą do autentyczności i minimalizmu, twórcy ColorOS 12 zadbali o to, by użytkownicy systemu mogli doświadczać wrażeń jak w prawdziwym świecie. Nowe ikony są bliższe rzeczywistości i jednocześnie zachowują wrażenie tekstury, poprzez zastosowanie odpowiednich odcieni oraz szczegółów. Interfejs systemu ColorOS 12 został zdefiniowany na nowo, by rozwiązać problem przeładowania informacji na jednym ekranie. Dzięki zastosowaniu w większym stopniu białych przestrzeni, zwiększeniu kontrastu tekstu oraz wyróżnieniu odcieni kolorów, nowy system operacyjny ułatwia konsumentom klasyfikowanie informacji na podstawie ich tematyki, zapewniając jednocześnie wyższy komfort użytkowania.

Dodatkowo, ColorOS 12 wprowadza funkcję awatara 3D o nazwie Omoji. Pozwala ona tworzyć precyzyjne trójwymiarowe emoji. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi Face Capture, który potrafi uchwycić ponad 20000 kluczowych punktów na twarzy, Omoji zapewnia bardziej realistyczny i spersonalizowany wygląd.

Większa funkcjonalność dzięki inteligentnym rozwiązaniom

ColorOS 12 wprowadza wygodę użytkowania na zupełnie nowy poziom. Funkcja FlexDrop pozwala użytkownikom przeciągnąć aplikację prostym gestem i płynnie przełączać się między trybami pełnego ekranu, małego okna lub mini okna, co znacząco poprawia wydajność i umożliwia wielozadaniowość.

Ulepszona wersja inteligentnego paska bocznego Smart Sidebar 2.0 ma sześć nowych, praktycznych narzędzi, które dają użytkownikom mnóstwo opcji do wyboru. Na przykład podczas wyszukiwania konkretnego utworu online, użytkownicy mogą go odtworzyć w aplikacji Music Player. Podobnie, odwiedzając strony sklepów w trakcie zakupów online, użytkownicy mogą używać bocznego paska do porównywania cen przeglądanych przedmiotów.

ColorOS 12 poszedł o krok dalej w budowaniu spójnego ekosystemu połączonych urządzeń, znacząco upraszczając doświadczenia użytkowników. Nowa funkcja Cross-Screen Interconnection ułatwia łączność między telefonami i laptopami. Po połączeniu, użytkownicy mogą obsługiwać swoje telefony za pośrednictwem laptopów, jednocześnie udostępniając pliki i dane pomiędzy różnymi urządzeniami. Dodatkowo, dzięki szybkiemu transferowi na poziomie 45 Mb/s, użytkownicy mogą edytować dokumenty bezpośrednio na swoich laptopach. Funkcja Cross Screen Interconnection jest również wysoce adaptowalna i obsługuje większość modeli laptopów głównych marek, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 lub nowszym.

Wygoda to nie tylko szybkość

Pracując nad ColorOS 12 zespół badawczy Oppo położył duży nacisk zarówno na komfort i wytrzymałość. Silnik animacyjny Quantum Animation Engine adaptuje ponad 300 ulepszonych animacji, dzięki czemu zapewnia realistycznie animowane efekty. Poprzez naśladowanie fizycznego oporu, bezwładności i odbicia, funkcja ta sprawia, że ogólne doświadczenie jest bardziej dopasowane do umiejętności poznawczych i nawyków ludzkiego mózgu. W efekcie poruszanie palcem po ekranie urządzenia za każdym razem jest płynniejsze bardziej realistyczne i intuicyjne.

ColorOS 12 wyposażono w silnik AI zapobiegający klatkowaniu i przycinaniu się systemu nawet po dłuższym czasie użytkowania. Może on skutecznie zmniejszać fragmentację plików poprzez oddzielne przetwarzanie danych najczęściej i najrzadziej używanych. Wyniki testu przeprowadzonego w laboratoriach technicznych Oppo pokazały, że dzięki tej technologii, spadek wydajności dla sekwencji zapisz/odczytaj wyniósł mniej niż 5 %, a ogólny wskaźnik starzenia się wyniósł tylko 2,75 % (w symulacji, w której telefon był ciągłe użytkowany przez 36 miesięcy). W oparciu o sposoby użytkowania i nawyki użytkowników, ów algorytm AI potrafi także nadawać priorytety aplikacjom, aby zapewnić płynne działanie smartfonu i mniejsze zużycie energii.

Większa kontrola nad danymi i bezpieczeństwem

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych jest od dawna głównym priorytetem dla systemu ColorOS. Generacja 12 została wyposażona w pakiet kolejnych ulepszonych funkcji w tym zakresie.

Na przykład, co wynika z integracji z systemem Android 12, gdy jakaś aplikacja korzysta z mikrofonu, kamery lub lokalizacji urządzenia, funkcja przypominania o uprawnieniach w ColorOS 12 wysyła użytkownikowi informację na pasku powiadomień, aby ograniczyć niekontrolowane zbieranie danych w tle. Jednocześnie system zapewnia szczegółowe zarządzanie uprawnieniami, umożliwiając użytkownikom dokładniejsze zrozumienie i zarządzanie pozwoleniami dla konkretnych aplikacji.

Innym scenariuszem objętym większą ochroną jest udostępnianie zdjęć. Dane osobowe w nich zawarte, gdy zostaną przekazane dalej, mogą spowodować naruszenie prywatności. Dlatego ColorOS 12 oferuje funkcję bezpiecznego udostępniania, która w ramach potrzeb użytkowników może wymazać wrażliwe informacje lub dane ze zdjęć w trakcie ich udostępniania lub podczas wgrywania oryginalnych plików. Funkcja ta wspiera też bezpieczne udostępnianie filmów.

Plan aktualizacji dla ColorOS 12

Smartfon Find X3 Pro Photographer Edition jest pierwszym urządzeniem Oppo, które otrzyma aktualizację do opartego o Android 12 systemu ColorOS 12. W najbliższych tygodniach Oppo przedstawi kompleksowy plan aktualizacji, w tym dla wersji globalnej. Aktualizacja ColorOS 12 swoim zasięgiem obejmie najszerszy zakres telefonów i użytkowników w historii firmy. Oppo zadeklarowało także przy okazji premiery, że dla swoich głównych linii smartfonów, zagwarantuje trzy największe aktualizacje systemu Android.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo