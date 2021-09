Samsung otworzył zapisy do testów One UI 4.0 z Androidem 12. Także w Polsce

Samsung rozpoczął przyjmowanie zapisów do beta testów oprogramowania One UI 4.0, działającego na systemie Android 12. Rejestrować mogą się już użytkownicy smartfonów z serii Galaxy S21 w siedmiu krajach, w tym również w Polsce.

Posiadacze tegorocznych flagowców Samsunga, czyli smartfonów Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra, mogą się już zarejestrować do beta testów najnowszej wersji interfejsu One UI, opartej na Androidzie 12. Program właśnie ruszył dla mieszkańców 7 krajów, wśród których jest Polska, a także Chiny, Korea Południowa, Indie, Niemcy, USA i Wielka Brytania. Udział w testach beta to okazja do poznania nowości, które niesie ze sobą nowa wersja oprogramowania.

One UI 4.0 – co nowego?

Centralnym punktem nowego interfejsu jest personalizacja, co również jest domeną Androida 12. One UI w najnowszej wersji daje użytkownikom wiele opcji związanych z motywem, dzięki czemu można bardziej dostosować wygląd i działanie interfejsu do własnych preferencji. Konfigurowalne są takie elementy, jak ekran główny, ikony czy powiadomienia. Samsung przeprojektował również widżety, które otrzymały więcej opcji związanych z ich widocznością i wyglądem. Nie zabrakło też bardziej zróżnicowanej gamy emoji, które zostały zebrane w jedno miejsce i łatwiej się wśród nich poruszać.

One UI 4.0 to również nowe funkcje prywatności i ochrony. Wiele z nich to podstawowe funkcje Androida 12, na przykład komunikaty ostrzegające przed tym, że aplikacja korzysta z aparatu fotograficznego lub mikrofonu. Najnowszy interfejs Samsunga rozszerza możliwości niektórych funkcji Androida 12, na przykład umożliwia przeglądanie historii uprawnień nie z ostatnich 24 godzin, ale aż z 7 dni.

Na Twitterze pojawiły się zrzuty ekranu z pełną listą nowości najnowszego oprogramowania Samsunga. Wynika z nich, że do pobrania jest około 2,4 GB danych i są wśród nich wrześniowe poprawki zabezpieczeń Androida.

Here is the full S21 Series One UI 4 Beta update changelog in English pic.twitter.com/lbE95qGYHU — Tron ❂ (@FrontTron) September 14, 2021

One UI 4.0 – które smartfony?

Na oprogramowanie One UI 4.0 mogą liczyć następujące smartfony Samsunga:

Gelaxy S21, S21+, S21 Ultra,

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra,

Galaxy S10, S10 5G, S10+, S10e – dla tych urządzeń będzie to ostatnia duża aktualizacja Androida,

Galaxy S10 Lite,

Galaxy Note20, Note20 Ultra,

Galaxy Note10, Note10+ – dla tych urządzeń będzie to ostatnia duża aktualizacja Androida,

Galaxy Note10 Lite,

Galaxy Z Flip3, Z Flip 5G, Z Flip,

Galaxy Z Fold3, Fold2, Fold (ostatni raz),

wiele modeli z serii Galaxy A, Galaxy M i Galaxy F.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: Phone Arena, Samsung