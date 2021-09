Oppo F19s pojawi się już niedługo

Oppo niedługo wprowadzi na rynek kolejnego średniopółkowca. Telefon Oppo F19s przeszedł już nawet wymagane certyfikacje.

Świat technologiczny najbardziej fascynuje się tymi najdroższymi urządzeniami, jednak to nie one odpowiadają za większość sprzedaży. To zdecydowanie rola budżetowców oraz średniopółkowców. Oppo szykuje właśnie kolejnego. To smartfon Oppo F19s, który będzie nieco zmienioną już obecnego na rynku Oppo F19. Smartfon ten będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala i Snapdragona 662. Użytkownik będzie miał do dyspozycji 6 GB RAM oraz RAM wirtualny, którego będzie 5 GB. To zasługa nakładki ColorOS.

Aparat główny będzie miał potrójny sensor 48 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Z przodu będzie z kolei pojedynczy aparat 16 Mpix. Akumulator będzie miał 5000 mAh. Bardzo ciekawą funkcją będzie SMS, który telefon będzie automatycznie wysyłał do wybranej wcześniej przez nas osoby. Odbierze ona wtedy od nas wiadomość, że nasz telefon zaraz się wyładuje. Urządzenie przeszło już nawet certyfikację Bluetooth. Oznacza to, że już niedługo powinno ono zadebiutować na rynku. W pierwszej kolejności telefon najpewniej pojawi się w Indiach.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: mysmartprice, wł