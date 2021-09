Oppo już w tym tygodniu pokaże ColorOS 12 na podstawie Androida 12

Oppo już niedługo zaprezentuje ColorOS 12 na podstawie Androida 12. Chińczycy pokażą swoją nową nakładkę już pojutrze.

Oppo już w tym tygodniu zaprezentuje kolejną wersję swojej nakładki. ColorOS 12 na podstawie Androida 12 zadebiutuje już pojutrze. Nakładkę Oppo zobaczą na swoich telefonach później posiadacze smartfonów Oppo na całym świecie i telefonów OnePlusa w Chinach. Właściciele pozachińskich OnePlusów dalej będą używać nakładki OxygenOS. Prezentacja nowej nakładki Oppo to również swego rodzaju wersja demonstracyjna przyszłej wersji nakładki Realme. Oprogramowanie Realme UI jest bowiem pod wieloma względami bliźniacze wobec Oppo ColorOS. Nie ma się co jednak dziwić, to dosłownie siostrzane firmy.

Pierwszymi telefonami Oppo, które dostaną nową wersję nakładki będzie flagowa seria Oppo Find X3. Na wszelkie aktualizacje trzeba jednak poczekać na... stabilną wersję Androida 12. Zgodnie z wcześniejszymi planami Google miał zaprezentować ją w połowie września, jednak do tego nie dojdzie. Najprawdopodobniej amerykańska firma pokaże ostateczną wersję nowego Androida na początku października. Najpierw otrzymają ją smartfony Google Pixel.

Źródło zdjęć: oppo, telepolis

Źródło tekstu: android authority, wl