Oppo tworzy struktury dla regionu CEE z siedzibą w Warszawie

Firma Oppo ogłosiła utworzenie struktur regionalnych dla Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Warszawie, obejmującą swym zasięgiem 11 krajów, a także centrum testowe w Rumunii i zakłady produkcyjne w Turcji.

Inwestycje w regionie CEE

Siedziba operacyjna Oppo dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) ulokowana została w Warszawie. Na jej czele stoi Johnny Zhang. Dzięki obecności w Czechach, Kazachstanie, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Rosji, Słowacji, Turcji, Uzbekistanie oraz na Ukrainie i Węgrzech, Oppo zyskało dostęp do ponad 400 milionowej społeczności. Wagę tego regionu dla swoich dalszych planów firma dobitnie podkreśliła realizując inwestycje w zakład produkcyjny w Turcji, gdzie 800 pracowników będzie produkować smartfony z serii Reno i z serii A, oraz w centrum testowe w Rumunii, co jest kolejnym dowodem na długoterminowe zaangażowanie firmy w regionie.

Dziś ogłaszamy zwieńczenie ponad dwóch lat ciężkiej pracy nad budową naszej obecności w regionie. Od uruchomienia zakładu produkcyjnego w Turcji, po powoływanie lokalnych zespołów, OPPO umacnia swoją pozycję, która w dłuższej perspektywie umożliwi nam rozwój marki. Europa Środkowo-Wschodnia jest szczególnie ważna dla OPPO, czego dowodem są znaczące i ciągłe inwestycje lokalne. Ponadto nasze produkty, a w szczególności smartfony, spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem użytkowników w regionie.

– powiedział Johnny Zhang, President, Oppo CEE

Klienci chcą smartfonu ze światowej klasy aparatem, najlepszym wyświetlaczem i dużą baterią, ale chcą również zaufanej marki, która udziela się lokalnie i zatrudnia lokalne talenty. OPPO daje wybór na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, oferując renomowaną, aktywną markę, z którą ludzie w tym regionie mogą się związać i której mogą zaufać.

– powiedział Ben Stanton, Research Manager, Canalys

Oppo chce być liderem 5G

Oczekuje się, że do końca 2022 roku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej liczba użytkowników sieci 5G wzrośnie do około 20 milionów, a w ciągu kolejnych pięciu lat aż dziesięciokrotnie, do 200 milionów. Wiodąca pozycja Oppo w zakresie globalnych standardów 5G, a także doświadczenie w sprzedaży takich produktów – pierwszy komercyjny smartfon 5G dostępny na rynku europejskim pochodził od Oppo i został wprowadzony do sprzedaży już w 2019 roku – daje szerokie możliwości partnerstwa z operatorami i sprzedawcami detalicznymi, którzy chcą skorzystać z przepustowości, szybkości i elastyczności, jakie oferują sieci 5G.

Oppo współpracowało w obszarze 5G z ponad 80 operatorami na całym świecie, w tym z wieloma w Europie i złożyło ponad 3000 patentów związanych ze standardami 5G. Teraz ściśle współpracujemy z operatorami w całym regionie, aby smartfony Oppo były w pełni zoptymalizowane i zapewniały korzyści wynikające z 5G wszystkim użytkownikom.

– powiedział Johnny Zhang

Jogny Zhang, Oppo CEE

Historia innowacji

Innowacje Oppo w zakresie 5G to tylko najnowszy przykład zaangażowania technologicznego firmy. Z sześcioma instytutami badawczymi, pięcioma centrami badawczo-rozwojowymi (R&D) i ponad 10000 pracowników na całym świecie, Oppo wprowadza innowacje w kluczowych dla użytkownika technologiach. Takich jak szybkie ładowanie i pojemność baterii, zaawansowane technologie obrazowania i wideo wykorzystujące AI, jak również rozwój 6G.

Technology for mankind and kindness for the world (technologia dla ludzkości i życzliwość dla świata) – tak brzmi misja Oppo. Jest to podstawowa filozofia, która napędza firmę globalnie.

Smartfony są dla ludzi najbardziej osobistą technologią i w OPPO wierzymy, że naszym celem jest tworzenie technologii, które przynoszą ludziom korzyści i poprawiają doświadczenia użytkowników, aby ułatwić im bycie produktywnymi, kreatywnymi i skomunikowanymi

– dodał szef Oppo CEE

