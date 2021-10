Desery powracają: Android 12 to Snow Cone

Stęskniliście się za słodkimi nazwami kolejnych wersji Androida? Spokojnie, Google wraca do starego systemu nazewnictwa. Android 12 to Snow Cone.

Nazwy związane ze słodkimi deserami kiedyś były codziennością w świecie Androida. Wszystko się jednak zmieniło wraz z Androidem 10. Wtedy to w miejsce Androida 9 Pie pojawił się po prostu Android 10. Zgodnie ze słowami Kaori Miyake chodziło wtedy o to, że nie wszystkie desery są popularne na całym świecie. W ten sposób niektóre słodkości nie były wystarczająco rozpoznawalne. Szczególny problem wzbudził Android 6 Marshmallow. Pianki tego typu są co prawda bardzo popularne w USA, ale w większości świata - niezbyt. Dlatego też wraz z Androidem 10 Google zmienił swój system nazewnictwa.

Wewnątrz firmy pracownicy dalej używali jednak nazw słodkich deserów jako nazw kodowych. W ten sposób Android 10 był Quince Tart, natomiast Android 11 Red Velvet Cake. Ten ostatni akurat mógł być całkiem trafioną nazwą na przykład w Korei Południowej. Jeden z najpopularniejszych zespołów K-Popu to właśnie Red Velvet. Wszystko wskazuje na to, że Android 12 przywróci dawną tradycję. Android 12 to Snow Cone. Na Twitterze napisał to jeden z wyżej postawionych pracownikó Google'a. Zostaje nam poczekać na aktualizację pierwszych smartfonów Google Pixel do nowej wersji systemu.

A cool background to celebrate the launch of Android Snow Cone!🍧 pic.twitter.com/J726PvPhVv — Dave Burke (@davey_burke) October 4, 2021

Zobacz: Android 12 i ColorOS 12 – Oppo zapowiada globalną premierę. Kiedy aktualizacja?

Zobacz: Android 12 wydany w wersji finalnej. Co nowego?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: twitter

Źródło tekstu: twitter, wł