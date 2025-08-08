Sierpień pełen hitów w Orange VOD. Wrócił Stitch, Jackie Chan i... tajna agentka!

Sierpień zapowiada się wyjątkowo gorąco w Orange VOD. W ofercie na dekoderach Telewizji od Orange pojawiła się cała gama nowości – zarówno dla najmłodszych, jak i fanów mocniejszych wrażeń.

Stitch powraca – tym razem na żywo

Do 18 sierpnia można obejrzeć nową, aktorską wersję kultowej animacji Disneya – "Lilo & Stitch". To opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Hawajów i kosmicznego uciekiniera. Pełna humoru, wzruszeń i niesamowitych przygód, idealna na rodzinny seans.

Nowe bajki i stare legendy

Już 14 sierpnia na widzów czeka "Dumna królewna". To zabawna i urocza animacja o królu, który przywdziewa strój ogrodnika, by zdobyć serce kapryśnej księżniczki. Dla starszych dzieci i dorosłych przygotowano z kolei "Karate Kid. Legendy" (premiera 25 sierpnia), gdzie Jackie Chan wprowadza kolejne pokolenie wojowników w tajniki sztuk walki i... siłę przyjaźni.

Dla fanów akcji i adrenaliny

Od 1 sierpnia dostępny jest "Namierzony". To nowy film akcji z Joshem Duhamelem. Genialny naukowiec, przełomowy wynalazek i wyścig z czasem, by nie trafił w niepowołane ręce. Z kolei 14 sierpnia zadebiutuje "Guns Up. Nie zadzieraj z rodziną" – komedia akcji z Christiną Ricci i Kevinem Jamesem o byłym gliniarzu, który musi chronić rodzinę przed mafijną zemstą.

Szpiedzy, dramaty i romanse

Steven Soderbergh powraca z thrillerem "Szpiedzy", dostępnym od 7 sierpnia. W obsadzie: Cate Blanchett, Michael Fassbender i Pierce Brosnan. Temat? Tajna agentka podejrzana o zdradę i jej lojalny mąż z brytyjskiego wywiadu.

Wśród dramatów wyróżnia się "Pani od polskiego". Od początku sierpnia w Orange VOD można obejrzeć tę opowieść z czasów II wojny światowej. Z kolei od dzisiaj w ofercie znajdziemy "Siedem zasłon", gdzie teatr miesza się z traumą i tajemnicami.