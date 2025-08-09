WhatsApp zaskakuje nowością. Użytkownicy będą tym spamować

Ruchome zdjęcia w WhatsApp

Według WABetaInfo w aplikacji testowane jest wsparcie dla zdjęć ruchomych. Pojawiło się ono w wersji WhatsApp beta na Androida 2.25.22.29. Funkcja ta ma być dostępna dla niektórych testerów, a jej pełne wdrożenie (na razie tylko w wersji beta) ma się odbyć za kilka dni.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na zrzutach ekranu, udostępnionych przez WABetaInfo, widać, że zdjęcia ruchome będą oznaczane nową ikoną z przyciskiem odtwarzania, otoczonym pierścieniem. Ikona pojawi się w prawym górnym rogu podglądu zdjęcia w galerii. Po jej naciśnięciu użytkownicy będą mogli wysłać obraz jako zdjęcie ruchome. WhatsApp opisuje je jako "nagranie momentów przed i po zrobieniu zdjęcia". Aplikacja będzie obsługiwać także dźwięk w tych nagraniach.