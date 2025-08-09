Aplikacje

WhatsApp zaskakuje nowością. Użytkownicy będą tym spamować

WhatsApp wprowadza zmiany, które mają trochę urozmaicić rozmowy użytkowników. W najnowszej wersji beta komunikatora pojawiła się funkcja wysyłania ruchomych zdjęć. 

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 19:05
Ruchome zdjęcia w WhatsApp

Według WABetaInfo w aplikacji testowane jest wsparcie dla zdjęć ruchomych. Pojawiło się ono w wersji WhatsApp beta na Androida 2.25.22.29. Funkcja ta ma być dostępna dla niektórych testerów, a jej pełne wdrożenie (na razie tylko w wersji beta) ma się odbyć za kilka dni.

Na zrzutach ekranu, udostępnionych przez WABetaInfo, widać, że zdjęcia ruchome będą oznaczane nową ikoną z przyciskiem odtwarzania, otoczonym pierścieniem. Ikona pojawi się w prawym górnym rogu podglądu zdjęcia w galerii. Po jej naciśnięciu użytkownicy będą mogli wysłać obraz jako zdjęcie ruchome. WhatsApp opisuje je jako "nagranie momentów przed i po zrobieniu zdjęcia". Aplikacja będzie obsługiwać także dźwięk w tych nagraniach.

Obecnie wysłanie zdjęcia ruchomego na WhatsAppie powoduje przekształcenie go w plik wideo. Nowa funkcja ma wyeliminować ten problem, ale nie ma jeszcze informacji, kiedy trafi do wszystkich użytkowników.

WhatsApp whatsapp nowości nowości w WhatsApp nowość w whatsapp WhatsApp ruchome zdjęcia
Zródła zdjęć: Mamun_Sheikh / Shutterstock.com
Źródła tekstu: WABetaInfo