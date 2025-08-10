Microsoft pozwany. Poszło o koniec wsparcia dla Windowsa 10

Lawrence Klein w Sądzie Najwyższym w San Diego złożył pozew przeciwko firmie Microsoft. Mężczyźnie nie podoba się, że 14 października tego roku firma z Redmond oficjalnie zakończy wsparcie dla Windowsa 10. Pozywający jest właścicielem dwóch laptopów z tym systemem, które — jego zdaniem — staną się przestarzałe.

Pozew przeciwko Microsoftowi

Klein przekonuje, że Microsoft robi to celowo, aby zmusić użytkowników do zakupu nowych komputerów, wyposażonych w system Windows 11 oraz sztuczną inteligencję Copilot, która jest na nich domyślnie instalowana. Dlatego też mężczyzna domaga się zmian w podejściu firmy z Redmond.

W pozwie Amerykanin chce, aby Microsoft został zobowiązany do wspierania systemu Windows 10 do momentu, aż jego udział rynkowy spadnie poniżej 10 proc. Jeśli sąd na to przystanie, to firma z Redmond będzie musiała jeszcze przez kilka ładnych lat oferować aktualizacje do dziesiątki.

Według statystyk statcounter Windows 10 znajduje się aktualnie na niemal 43 proc. komputerów. Jedenastka jest już popularniejsza i osiąga około 53,5 proc.

Oczywiście można powiedzieć mężczyźnie, żeby zaktualizował swoje laptopy do Windowsa 11. Rzecz w tym, że to może nie być możliwe. W wymaganiach nowego systemu jest między innym TPM 2.0, w które starsze komputery nie są wyposażone. Dlatego też oficjalnie nie da się na nich zainstalować jedenastki.