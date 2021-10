Allegro Smart! i darmowa dostawa już od 20 zł. Dla wybranych

Jak zaoszczędzić na dostawie? Można skorzystać z Allegro Smart!, dzięki czemu zakupy o wartości od 40 zł mogą być dostarczone do automatu paczkowego lub punktu odbioru za darmo. Wybrane osoby będą mogły liczyć na darmową przesyłkę także w przypadku tańszych zakupów.

Od 26 października do 3 stycznia 2022 roku część kupujących może w ramach Allegro Smart! za darmo skorzystać z tych metod dostawy w przypadku zakupów za niższą kwotę. Serwis Allegro udostępnił to trzem grupom kupujących, każdej z nich w innym wariancie. Różnią się one minimalną kwotą, za którą kupujący muszą zrobić zakupy w ramach Allegro Smart!, aby skorzystać z darmowej dostawy do automatów paczkowych lub punktów odbioru.

W zależności od tego, w której grupie jest kupujący, może skorzystać z darmowej dostawy w przypadku zakupów u jednego sprzedającego za minimum 20 zł, 25 zł lub 30 zł. Niestety, nie znamy sposobu, w jaki Allegro przypisuje kupujących do danej grupy. Wiadomo za to, że liczba miejsc w tych grupach jest ograniczona, więc skorzystają z tego tylko wybrane osoby. Otrzymają one wiadomość e-mail od Allegro ze stosowną informacją.

Zmiana, o której mowa powyżej, dotyczy następujących metod dostawy:

Allegro Punkty Kolporter, epaka,

Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch,

Allegro Odbiór w Punkcie DPD,

Allegro Punkty Poczta pobranie,

Allegro Odbiór w Punkcie UPS,

Odbiór w Punkcie UPS,

Allegro ORLEN Paczka,

ORLEN Paczka,

Allegro Paczkomaty InPost.

Sprzedający w ramach Allegro Smart! będzie rozliczany tak, jak do tej pory. Jeśli kupujący zrobi u niego zakupy w ramach Smart! za mniej niż 40 zł i skorzysta z darmowej dostawy do automatów paczkowych lub punktów odbioru to:

Allegro nie pobierzemy od sprzedającego opłaty za przesyłkę Smart!, czyli pokryje całkowity koszt dostawy takiego zamówienia,

Allegro nie przyzna sprzedającemu rabatu w ramach Programu Szybkich Wysyłek.

Sprzedający nie musi nic robić.

Jeśli zauważysz, że klienci zrobili u Ciebie zakupy z darmową dostawą w ramach Smart!, choć kwota za ich zamówienie nie przekroczyła 40 zł, oznacza to, że znaleźli się w jednej z trzech grup.

– czytamy w komunikacie Allegro

Źródło zdjęć: InPost

Źródło tekstu: Allegro