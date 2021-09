Allegro ma się czego bać. Shopee wchodzi do Polski

Allegro może mieć powody do obaw, ponieważ do Polski wchodzi kolejna platforma zakupowa. Tym razem jest to Shopee z Singapuru.

Jak informuje Reuters, powołując się na dwa źródła chcące zachować anonimowość, platforma sprzedażowa Shopee wchodzi na polski rynek i obecnie rekrutuje sprzedawców. To pierwsza europejska ekspansja w handlu elektronicznym dla singapurskiej grupy technologicznej Sea Limited, wartej około 190 mld dolarów, która jest właścicielem Shopee. Gamingowe ramię grupy, Garena, jest już obecne na Starym Kontynencie.

Serwis wiadomoscihandlowe.pl informuje z kolei, że debiut Shopee w Polsce nastąpi jeszcze tej jesieni, a pod koniec września ruszy możliwość rejestracji przez sprzedawców. Na początek platforma uruchomi w naszym kraju specjalne promocje, które mają przyciągnąć jak najwięcej kupujących. Sprzedawcy przez pierwsze 6 miesięcy nie będą musieli płacić prowizji, natomiast kupujący mogą liczyć na darmową wysyłkę bez minimalnej wartości zamówienia.

Dodatkowo, od października 2021 roku do marca 2022 roku ma obowiązywać promocja, w ramach której Shopee przekaże sprzedawcom po 250 zł na kupony zniżkowe dla klientów. Otrzymają je sprzedawcy, którzy wystawią na Shopee.pl (Singapurczycy zarezerwowali już tę domenę), a w przypadku co najmniej 5% z nich wprowadzą rabat 10%.

Polska to nie jedyny kierunek ekspansji Shopee. Platforma przygotowuje się do wkroczenia do Indii, a na początku tego roku zaczęła podbijać Amerykę Łacińską.

W Polsce niekwestionowanym liderem wśród platform sprzedażowych od lat jest Allegro. Tej pozycji nie udało się skutecznie zagrozić takiemu amerykańskiemu gigantowi, jak eBay, o którym zapewne mało kto już pamięta, że działa w Polsce. Jest też Amazon.pl, a także OLX czy Aliexpress, z których Polacy chętnie korzystają. Czy wejście Shopee do Polski oznacza, że Allegro ma się czego bać? Odpowiedzcie na to pytanie za pomocą poniższej ankiety.

Źródło zdjęć: Shopee

Źródło tekstu: Reuters, wiadomoscihandlowe.pl