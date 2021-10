Allegro: dostawy tego samego dnia wkrótce w kolejnych miastach

Allegro przejęło jednego ze swoich partnerów logistycznych, firmę kurierską X-press Couriers, realizującą dostawy tego samego dnia. Platforma sprzedaży chce w ten sposób zwiększyć dostępność szybkich dostaw, wprowadzając je w kolejnych miastach, rozwija także sieć własnych automatów paczkowych.

Przejęcie X-press Couriers przez Allegro ma na celu dalszy rozwój usługi dostawy tego samego dnia, a tym samym przyciągnięcie jeszcze większej liczby klientów. Kurierzy pod skrzydłami Allegro uzupełnią równolegle ofertę usług dla sprzedawców, mają także zapewnić wsparcie w rozwoju sieci własnych automatów paczkowych Allegro, niezależnych od InPostu. Platforma sprzedaży chce w ten sposób udostępnić jeszcze szybsze dostawy w największych polskich miastach.

Zobacz: Allegro ma się czego bać. Shopee wchodzi do Polski

Już kilka milionów ofert na naszej platformie jest objętych opcją dostawy nawet tego samego dnia. Nasi klienci coraz chętniej korzystają z tej usługi jako alternatywy dla zakupów offline. Zauważyliśmy również, że dodanie jej do ofert przekłada się na dodatkową sprzedaż dla naszych sprzedawców

– mówi Grzegorz Czapski, Business Development Officer w Allegro.

Przejęcie X-press Couriers ma ułatwić Allegro zwiększenie skali usługi dostawy tego samego dnia i rozszerzanie jej na kolejne duże miasta. Będzie ona uzupełnieniem One Fulfillment (jest to usługa dla sprzedających, obejmująca przechowywanie, pakowanie i dostawę towarów) oraz sieci własnych automatów paczkowych, które Allegro stawia od kilku miesięcy. Ich start planowany jest jeszcze w tym roku, gdy sieć maszyn zwiększy się do 1500. Pierwsze tego typu automaty stanęły w czerwcu, w Warszawie i Poznaniu, później także w Łodzi, Toruniu i Wrocławiu. Co ciekawe, paczkomaty Allegro mają być ekologiczne – zasilane z energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, a tam, gdzie to możliwe, pokryte roślinami.

Według danych Allegro aktywnymi kupującymi na tej platformie jest obecnie ponad jedna trzecia Polaków, którzy mogą korzystać z sieci ponad 35 tys. punktów odbioru i automatów paczkowych. Dzięki szybkiej usłudze dostawy większość z ponad 160 milionów ofert w ramach programu Allegro Smart! dociera do kupujących w ciągu 1-2 dni. Ponad 25 milionów ofert może być dostarczone już następnego dnia po zakupie, a kilka milionów nawet w dniu zakupu.

Zobacz: Allegro buduje sieć ekologicznych automatów paczkowych. Porośnie je zieleń...

Zobacz: Allegro z nową usługą. Nie musisz mieć konta

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Allegro

Źródło tekstu: Allegro