Allegro buduje sieć ekologicznych automatów paczkowych. Porośnie je zieleń...

Allegro już od dawna zapowiadało, że zamierza budować sieć swoich automatów paczkowych, podobnych do tego, co oferuje InPost. Projekt już ruszył, a platforma sprzedaży pochwaliła się uruchomieniem czterech pierwszych maszyn zasilanych zieloną energią. Urządzenia stanęły w Poznaniu i Warszawie, do końca tego roku ma być ich 1500.

Pierwszy automat paczkowy Allegro stanął na poznańskim Nowym Rynku, w pobliżu nowej siedziby Allegro. Kolejne trzy zlokalizowane są w Warszawie przy ulicach Romera, Kabacki Dukt i Rejewskiego. Wkrótce kolejne pojawią się w Łodzi, Toruniu i Wrocławiu.

Dalsza rozbudowa sieci zaplanowana jest na okres wakacyjny, a pierwsze przesyłki z nowych urządzeń klienci będą mogli odebrać już jesienią tego roku, gdy zostanie ustawiona odpowiednia liczba maszyn. Własna sieć ma zapewnić użytkownikom Allegro jeszcze szybsze i wygodniejsze opcje dostawy.

Allegro przekonuje, że obok aspektów takich jak bezpieczeństwo lokalizacji i bliskość klientów, bierze pod uwagę także względy środowiskowe oraz to, jak urządzenia komponują się z otoczeniem. Ważne jest też to, by z automatów mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Allegro prowadzi konsultacje z ruchami miejskimi, organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne, ekspertami oraz przedstawicielami samorządów, aby zaprojektować sieć odpowiadającą lokalnym potrzebom. Projekt ma się między innymi przyczynić do zmniejszania śladu węglowego podczas dostawy produktów.

Automaty paczkowe Allegro będą zasilane z energią pochodzącą z odnawialnych źródeł i wyposażone zostaną w czujniki jakości powietrza – wyniki pomiarów będą podawane publicznie. Za kluczowe firma uznaje także kwestie hałasu i estetyki. Tam, gdzie to możliwe, przednia strona maszyny będzie pokryta roślinami o powierzchni ok. 10 metrów kwadratowych. Allegro będzie także, razem z lokalnymi władzami, poszukiwać lokalizacji, w których zainwestuje w zielone ściany na budynkach.

Platforma sprzedaży deklaruje też, że przeprowadzi szkolenia, aby podnosić jakość pracy kurierów oraz precyzyjnie oznaczy miejsca rozładunku. Całkowicie zrezygnuje też z umieszczania reklam na automatach paczkowych.

Allegro liczy na to, że własna sieć automatów paczkowych skróci czas dostawy, zwiększy wygodę oraz poprawi doświadczenie zakupowe.

Źródło zdjęć: Allegro

Źródło tekstu: Allegro