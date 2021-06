Zakupy w sklepie online Lidla odbierzesz w Paczkomatach InPost

Zakupy w sklepie online Lidla powinny być teraz jeszcze wygodniejsze. Kupujący na lidl-sklep.pl od czerwca będą mogli odebrać swoje zakupy w Paczkomacie InPost.

Lidl Polska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, którzy lubią robić zakupy bez wychodzenia z domu. Oprócz standardowej dostawy kurierem, od czerwca będą mogli oni wybrać dostawę do Paczkomatu InPostu. To bardzo komfortowa i bezpieczna forma dostawy, lubiana przez konsumentów – mogą oni odebrać swoje zakupy z lidl-sklep.pl w dogodnej dla siebie godzinie, nie czekając na kuriera. Co więcej, Paczkomaty InPost znajdują się już przy ponad 700 obiektach Lidl w całej Polsce, co oznacza, że możemy z nich skorzystać przy okazji zakupów.

Połączenie e-commerce z handlem tradycyjnym to naturalny i nieunikniony trend. Naturalne więc, że tak duża sieć jak Lidl to dostrzega szybko zagospodarowuje segment sprzedaży online, a Pacz-komaty® InPost budują dodatkowe synergie w tym obszarze. Lidl-Sklep.pl jest dobrze dopasowany do potrzeb klientów, nowoczesne opcje płatności plus dostawa do Paczkomatów® to ważne ele-menty strategii sprzedażowej. Z siecią Lidl współpracujemy od kilku lat – przy placówkach rozlokowaliśmy już ponad 700 Paczkomatów InPost.

– powiedział Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy firmy InPost

Zakupy na lidl-sklep.pl to wygodna opcja. W ofercie znajduje się szeroka gama produktów i akcesoriów, od ubrań Esmara i Livergy, przez meble ogrodowe Florabest, artykuły dziecięce Lupilu i Playtive, aż po narzędzia Parkside z 3-letnią gwarancją. Lidl stawia na wysoką jakość w niskiej, atrakcyjnej cenie, jednocześnie śledząc najnowsze trendy i testując innowacyjne produkty, takiej jak buty z plastiku wyłowionego z dna oceanu czy urządzenia smart home. Podczas zakupów online możemy zaopatrzyć się nie tylko we wspomniane wcześniej produkty marek własnych, ale również i te od znanych i popularnych firm. W sklepie lidl-sklep.pl klienci mogą zapłacić przelewem, BLIKiem lub kartą. Przy zamówieniu od 199 zł dostawa jest darmowa, natomiast niezależnie od wartości zakupów, klienci mogą skorzystać z bezpłatnego zwrotu.

Z myślą o wygodzie i satysfakcji naszych klientów, stale pracujemy nad rozwojem naszego sklepu online. Każdego dnia poszerzamy asortyment, rozwijamy również nowe funkcjonalności m.in. zakup bez rejestracji, płatność BLIKiem, czy łatwe składanie zamówień przez aplikację mobilną Lidla. Dzięki dostawie zamówień z lidl-sklep.pl do Paczkomatów InPost, zakupy staną się jeszcze przyjemniejsze.

– powiedziała Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lidl

Źródło tekstu: Lidl