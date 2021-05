Kulisy awarii InPost: T-Mobile zawinił, naprawił, ale nie do końca

InPost zmagał się wczoraj z awarią, która uniemożliwiła odbiór paczek doręczonych do Paczkomatów. Jako winowajcę firma wskazała T-Mobile, którego usługi zapewniają działanie wszystkich systemów InPost. Magentowy operator podał, że uporał się z usterką, jednak to nie koniec kłopotów dostawcy przesyłek.

Wczoraj po południu InPost miał awarię, która uniemożliwiła odbiór przesyłek z Paczkomatów. Klienci narzekali także na problemy z działaniem strony internetowej i aplikacji mobilnej. Wszystko zaczęło się po godzinie 16:00, a półtorej godziny później InPost ujawnił, że powodem usterek jest awaria usług dostarczanych przez T-Mobile. Wieczorem systemy ruszyły, ale nie wszystkie i na tym sprawa się nie skończyła.

InPost domaga się wyjaśnień

Według T-Mobile wszystkie usługi były dostępne już około 19:00, jednak problem najwyraźniej nie został rozwiązany. Klienci InPostu wciąż musieli się liczyć z utrudnieniami podczas odbioru przesyłek.

Dziś InPost w swoich kanałach społecznościowych zażądał wyjaśnień o T-Mobile. W poście na Facebooku pojawiła się informacja, że awaria nastąpiła w krakowskim Data Center firmy T-Mobile, a to spowodowało wstrzymanie działania strony internetowej InPost oraz aplikacji mobilnej. Magentowy operator zapewniał, że szybko wszystko naprawił. Jednak tak się nie stało.

Do godziny 19.00 T-Mobile raportował, że awaria została usunięta, jednak w środę rano w niektórych miejscach nadal notujemy opóźnienia m.in. związane z wysyłaniem powiadomień sms. Jako InPost zażądaliśmy od T-Mobile wyjaśnień związanych z awarią, która w nowoczesnej firmie hostingowej nie powinna mieć miejsca. Bardzo prosimy o cierpliwość. Będziemy na bieżąco informować o sytuacji -

napisał InPost na Facebooku.

Szanowni Klienci, we wtorek po godzinie 16 zostaliśmy poinformowani, że w krakowskim Data Center firmy T-Mobile... Opublikowany przez InPost - Paczkomaty, Kurier Środa, 12 maja 2021

Co ważne, użytkownicy InPost cały czas narzekają na problemy z działaniem systemu. Niektórzy nie mogą nadać przesyłek w Paczkomatach, nie docierają też powiadomienia o możliwości odbioru już umieszczonej paczki, a jeżeli nawet, to z ogromnymi opóźnieniami. Powiadomienia o przesyłkach z wczoraj spływają dopiero teraz. Wygląda więc na to, że InPost będzie się zmagał z tą awarią przez kolejne kilka godzin.

We wtorek po 16. awaria Data Center T-Mobile, wstrzymała działanie naszej strony i aplikacji mobilnej. Do 19. T-Mobile donosił o jej usunięciu, jednak nadal notujemy opóźnienia https://t.co/NsBCWxZ4aq. w SMSach. Zażądaliśmy wyjaśnień tej nietypowej dla firm hostingowej sytuacji. — PaczkomatyPL (@PaczkomatyPL) May 12, 2021

