Lidl z promocją na elektronikę. Jest m.in. taniutki soundbar

Lidl kusi też budzikiem cyfrowym ze stacją ładowania indukcyjnego i powerbankiem o pojemności 10 000 mAh.

Łowcy taniej elektroniki mogą raz jeszcze stanąć w blokach startowych. Tym razem za sprawą Lidla, bo właśnie ta sieć przygotowała kilka strzałów na zbliżający się wielkimi krokami listopad. Ale do rzeczy.

Na początek – akcesoria do smartfonów, które trafią do sprzedaży 4 listopada. Są to budzik cyfrowy z ładowarką indukcyjną, a także powerbank.

Budzik jest dziełem marki SilverCrest, znanej już doskonale klientom Lidla z innych urządzeń elektronicznych i małego AGD. Oferuje wyświetlacz z trzema poziomami jasności i ładowarkę o mocy 10 W. Ponadto, będzie dostępny w kolorach czarnym oraz białym, w cenie 99 zł.

Przechodząc do powerbanku, to z kolei produkt spod szyldu Tronic. Jego cechą szczególną, prócz pojemności 10 000 mAh, jest zwijany kabel USB. Cena: 49,99 zł.

Mimo wszystko, apogeum promocji przypada na 6 listopada. Wtedy też do sprzedaży trafi soundbar SilverCrest w cenie 249 zł. Konstrukcja oferuje zarówno komunikację bezprzewodową poprzez Bluetooth, jak i kablową za pośrednictwem optyka lub klasycznego jacka, by napędzić dwóch satelitów o mocy 17 W RMS każdy, a także 15-watowy subwoofer.

Co warte podkreślenia, cenę soundbara wliczono komplet okablowania i pilot zdalnego sterowania. Samo urządzenie można zaś zawiesić na ścianie.

Promocje, jak deklaruje Lidl, potrwają do wyczerpania zapasów.

