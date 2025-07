Konfederacja idzie na wojnę z TVP. Chcą odciąć ją od naszych pieniędzy

Stawki abonamentu RTV od przyszłego roku pójdą mocno w górę. Chyba że Konfederacja odniesie sukces i jej projekt zakończenia wymogu opłacania abonamentu RTV zostanie przegłosowany. I trzeba przyznać, że argumenty Konfederacji są naprawdę mocne. Jednym z nich jest to, że ściągalność abonamentu praktycznie nie istnieje. Nawet spośród osób z zarejestrowanym odbiornikiem opłaca go zaledwie 32,1%. A przecież masa osób nawet nie zgłasza faktu, że ma w domu takie urządzenie.

Projekt ustawy znoszącej abonament

To jednak wciąż nie wszystko. W projekcie wskazano również na to, że media publiczne już teraz są finansowane dotacjami z państwa. Dodatkowo prowadzą one działania komercyjne, które powinny wystarczyć na ich utrzymanie. Argumentem ostatecznym jest natomiast to, że już dawno media publiczne przestały pełnić swoją misję. Jak możemy przeczytać w projekcie ustawy: