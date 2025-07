Planujesz pompę ciepła? Zrywaj podłogi, albo zapomnij o dofinansowaniu

Otóż wedle planowanych przepisów pompy ciepła w klasie A+ (W55) nie będą spełniały wymagań energetycznych programu Czyste Powietrze. Jest to o tyle duży problem, że pompy te jako jedyne pozwalają na podłączenie ich do już istniejącej, tradycyjnej instalacji grzewczej opartej na grzejnikach. Podgrzewają one wodę do 55 stopni Celsjusza, a następnie ta trafia do grzejników.