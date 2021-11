Black Week w T-Mobile: 2 x więcej GB w prezencie w ofertach na kartę

W T-Mobile ruszył Black Week dla użytkowników ofert na kartę. Magentowi podwajają bonusowe gigabajty za doładowanie w taryfach GO! (T-Mobile) oraz Dniówka (Heyah).

Dodatkowych gigabajtów nigdy za wiele. W końcu jesienno-zimowy okres to dobry sezon na seriale, filmy, a w najbliższym czasie także na przeszukiwanie zasobów Internetu pod kątem zakupów świątecznych. Dlatego w ramach trwającego Black Week w T‑Mobile magentowy operator przygotował dla użytkowników swoich ofert na karę specjalną promocję, w której podwaja gigabajty za doładowanie. Zasada jest prosta: im większa będzie kwota doładowania, tym większy prezent do zgarnięcia.

Nawet 100 GB w T‑Mobile na kartę

Osoby, które w ramach oferty GO! w T‑Mobile między 26 a 29 listopada tego roku zrealizują doładowanie poprzez aplikację Mój T‑Mobile, otrzymają dodatkową, taką samą porcję GB w prezencie. Klienci, którzy zasilą konto kwotą 5 zł, będą mogli liczyć na bonusowe 4 GB obowiązujące 7 dni. Z kolei ci, którzy zdecydują się na doładowanie w cenie 10 zł, dostaną w prezencie 10 GB ważne przez 14 dni, a dla kwoty 30 zł będzie to już 30 GB na 30 dni. Natomiast w przypadku doładowania w wysokości 100-150 zł użytkownicy taryfy GO! dostaną dodatkowe 100 GB, które będą mogli wykorzystać w ciągu 100 dni. Szczegółowe w tabeli poniżej.

Doładowanie Bonus w ramach oferty

GB po doładowaniu Bonus w ramach oferty

Black Friday Suma GB Ważność bonusu 5 zł 2 GB 2 GB 4 GB 7 dni 10 zł 5 GB 5 GB 10 GB 14 dni 25 zł 10 GB 10 GB 20 GB 30 dni 30 zł 15 GB 15 GB 30 GB 30 dni 40 zł 20 GB 20 GB 40 GB 30 dni 50 zł 25 GB 25 GB 50 GB 100 dni 100 - 150 zł 50 GB 50 GB 100 GB 100 dni



Nawet 200 GB w Heyah na kartę

Z podobnego mechanizmu doładowania skorzystają użytkownicy oferty Heyah na kartę, zasilając konto w aplikacji Moja Heyah. Osoby, które w ramach tej oferty doładują numer kwotą 5 zł, dostaną w prezencie 10 GB ważne przez 5 dni. Użytkownicy, którzy zdecydują się na doładowanie w wysokości 10 zł, zgarną bonusowe 20 GB obowiązujące przez 10 dni. Ci, którzy postawią na zasilenie rzędu 25 zł, złapią ekstra 50 GB na 25 dni. W przypadku 50 zł będzie to 100 GB na 50 dni. Natomiast 100 zł doładowania oznaczać będzie bonusowe 200 GB do wykorzystania przez 100 dni, czyli łącznie 200 GB. Z oferty można skorzystać do 29 listopada tego roku. Szczegóły w tabeli poniżej.

Doładowanie Bonus w ramach oferty

GB po doładowaniu Bonus w ramach oferty

Black Friday Suma GB Ważność bonusu 5 zł 5 GB 5 GB 10 GB 5 dni 10 zł 10 GB 10 GB 20 GB 10 dni 20 zł 20 GB 20 GB 40 GB 20 dni 25 zł 25 GB 25 GB 50 GB 25 dni 30 zł 30 GB 30 GB 60 GB 30 dni 35 zł 35 GB 35 GB 70 GB 35 dni 50 zł 50 GB 50 GB 100 GB 50 dni 100 zł 100 GB 100 GB 200 GB 100 dni





