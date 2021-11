Happy Fridays w T-Mobile: zgarnij do 30% rabatu na produkty Philips

T-Mobile w najnowszej odsłonie promocji z cyklu Happy Fridays przygotował dla swoich klientów indywidualnych rabat na produkty Philips. Zaoszczędzić można nawet 30% ich ceny.

Prostownica? Golarka? A może szczoteczka soniczna? Nie ma jednego przepisu na prezent idealny, ale spośród ponad 80 gadżetów marki Philips, pozwalających zadbać o zdrowie i wygląd, każdy może wybrać coś odpowiedniego dla siebie lub swoich bliskich. Taką możliwość będą mieli klienci indywidualni T‑Mobile, poszukujący ciekawych prezentów w atrakcyjnych cenach w ramach najnowszej odsłony magentowej akcji Happy Fridays.

Złap zniżkę i powiększ ją o 10%

Indywidualny, unikalny kod uprawniający do 20-procentowego rabatu na wybrany produkt marki Philips klienci T-Mobile mogą odebrać od 26 do 30 listopada 2021 roku w aplikacji Mój T‑ Mobile. Po zalogowaniu i kliknięciu w promocję, użytkownik zostanie przekierowany na specjalną stronę, gdzie będzie mógł zrealizować zakup z obniżką. Ale to nie wszystko – można uzyskać również dodatkowe 10% rabatu. Wystarczy zarejestrować się na stronie www.voucherzavoucher.pl.

W ten sposób użytkownicy magentowych usług uzyskają 30-procentowy upust. Jak go wykorzystać? Podczas transakcji dokonywanej na stronie www.philips.pl/c-e/shop/pl-happyfriday należy podać oba kody rabatowe, już po umieszczeniu w koszyku wybranego produktu z kategorii „Zdrowie”, „Uroda” lub „Dla matki i dziecka”. Realizacja zamówienia zostanie wykonana w ciągu 3 dni roboczych. Akcja promocyjna obejmuje zakup jednego produktu, a z kodu można skorzystać do 12 grudnia tego roku lub do wyczerpania limitu produktów.

