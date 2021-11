T-Mobile ma świąteczny bonus dla firm

Na zbliżające się święta T-Mobile przygotował prezent dla swoich klientów biznesowych. Mogą oni kupić u magentowego operatora nowe urządzenie i nie zapłacić za nie trzech pierwszych rat.

Czy da się prowadzić biznes bez smartfonu? Pewnie tak, ale znacznie łatwiej jest, jeśli takie urządzenie jest pod ręką. W T-Mobile nowoczesny smartfon można kupić już za 1 zł na start, a pozostałą część rozłożyć na raty. Z okazji świąt przedsiębiorcy mogą otrzymać trzy pierwsze raty w prezencie.

Smartfon dla firmy z bonusem

Aby skorzystać z promocji, należy wybrać któryś z czterech smartfonów, które biorą w niej udział. Są to Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE i Realme GT Master Edition. W tabeli poniżej prezentujemy ich ceny w T-Mobile dla firm. Opłata na start wynosi w każdym przypadku 1 zł z VAT.

Urządzenie Wysokość raty miesięcznej od 4. do 24. Wysokość raty miesięcznej od 4. do 36. netto [zł] brutto [zł] netto [zł] brutto [zł] Samsung Galaxy S21 5G 128 GB 130,00 159,90 85,00 104,80 Samsung Galaxy S20 FE 5G 85,00 104,55 55,00 67,65 Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128 GB 75,00 92,25 50,00 61,50 Realme GT Master Edition 55,00 67,65 35,00 43,05



Świąteczne duety

T-Mobile przygotował dla firm także świąteczne duety, czyli zestawy smartfonów z dodatkowymi urządzeniami w niższych cenach. Co do wyboru? Zerknij do poniższej tabeli.



Więcej informacji o promocjach można znaleźć pod tym adresem.

