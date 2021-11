T-Mobile wypuszcza gwiazdkowe MIX BOX-y za złotówkę

T-Mobile na święta przygotował coś również dla najmłodszych użytkowników telefonów komórkowych. To trzy gwiazdkowe MIX BOX-y, stworzone wspólnie z podróżniczką Nelą Małą Reporterką.

Święta to magiczny czas, który wielu z nas spędza w rodzinnym gronie. Na ten wyjątkowy moment szczególnie czekają dzieci, wypatrując pierwszej gwiazdki i Świętego Mikołaja. Tym razem to z myślą o nich T-Mobile przygotował trzy gwiazdkowe zestawy MIX BOX, które powinny sprawić, że te święta zapamiętają na długo. Znajdziemy w nich nowoczesne smartfony i dodatkowe gadżety, umożliwiające bycie w kontakcie z bliskimi, a także specjalny zestaw Neli Małej Reporterki. W jego skład wchodzą najnowsza książka o podróżach „Nela w krainie wombatów” oraz jeden z dwóch pluszaków – kolczatek. A to wszystko w zestawach za 1 zł.

Nela Mała Reporterka podróżuje wraz z rodzicami po wyjątkowych zakątkach świata i nagrywa reportaże. Swoimi podróżami rozbudza ciekawość świata i innych kultur wśród dzieci i młodzieży. Nela, pomimo bardzo młodego wieku, wydała już 17 książek podróżniczych, które zyskały dużą popularność, a także zdobyły wiele cenionych w branży nagród – wśród nich znajduje się nagroda Traveler przyznawana przez National Geographic. Jej najnowsza publikacja „Nela w krainie wombatów”, dostępna w zestawach MIX BOX, pozwoli całej rodzinie przenieść się na Tasmanię i poznać tajemnice tej wyjątkowej wyspy i jej zwierzęcych mieszkańców – kolczatek, wombatów, koali czy diabłów tasmańskich. W zestawie znajdziemy również jedną z dwóch maskotek, która pomoże najmłodszym zaprzyjaźnić się z kolczatką – sympatycznym zwierzątkiem, jednym z dwóch na świecie ssaków, składającym jaja.

Gwiazdowy MIX BOX w trzech odsłonach za 1 zł

Wraz z ofertą świąteczną T‑Mobile wprowadza nową taryfę MIX 60, która daje klientom nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci. Dodatkowo, co miesiąc, użytkownik otrzymuje pakiet 15 GB Internetu, który po doładowaniu konta jest podwajany do 30 GB. W tej taryfie klient ma również dostęp do usługi Supernet Video w opcji HD, co z pewnością przypadnie do gustu fanom wszelkich filmów, seriali czy klipów muzycznych. W usłudze dostępne są między innymi Netflix, Player, YouTube, Tik Tok, Vod.pl, TVP Sport, WP Pilot czy IPLA.

W pierwszym zestawie MIX BOX T‑Mobile proponuje smartfon Xiaomi Redmi 10 wraz ze sportową opaska Xiaomi Mi Smart Band 5 z kolorowym wyświetlaczem oraz zestawem Neli za 1 zł w ofercie MIX 60. Druga propozycja to smartfon Xiaomi Redmi 9AT również z opaską Xiaomi Mi Smart Band 5 i zestawem Neli – całość za 1 zł w ofercie MIX 50. W ostatnim zestawie znajdziemy smartfon Samsung Galaxy A03s oraz zestaw od Neli, również za 1 zł w ofercie MIX 40.

Więcej informacji, w tym obowiązujące regulaminy, można znaleźć na stronie promocji.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile