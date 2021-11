T-Mobile otwiera sezon świąteczny i worek z prezentami

Sezon świąteczny w T-Mobile to zestawy z drugim urządzeniem w prezencie oraz powiększone paczki gigabajtów w taryfach 5G w ramach promocji GIGAŚwięta.

Drugie urządzenie w prezencie

Okres przedświąteczny to dobry czas by nadrobić sprzętowe braki. W przygotowanej na święta ofercie T-Mobile można wybrać aż dwa prezenty w atrakcyjnych cenach, szczególnie w taryfach M+ i L+.

Zobacz: T-Mobile wygrywa przetarg na obsługę administracji państwowej

Zobacz: RFBenchmark: w październiku najszybsze LTE było magentowo-pomarańczowe

Dla tych, którzy chcą pozostać w kontakcie z najbliższymi, magentowy operator przygotował zestaw, w którym decydując się na smartfon Samsung Galaxy A52s 5G w cenie 1899 zł, klient otrzymuje w prezencie smartfon Samsung Galaxy A12. Dla tych, którzy lubią być na bieżąco z nowinkami technologicznymi, T-Mobile ma telefon Samsung Galaxy S21 5G w cenie 3699 zł, a w prezencie smartwatch Samsung Galaxy Watch4 w wersji dla niej lub dla niego. Jest też Realme GT Master Edition 5G za 1499 zł, a w prezencie bezprzewodowe słuchawki Realme Buds Q2.

Osoby, które ciągle są w ruchu, znajdą w świątecznej ofercie smartfon Xiaomi 11 Lite 5G NE w cenie 2099 zł z zestawem sportowym Xiaomi gratis, w skład którego wchodzi waga, opaska i słuchawki (zestaw dostępny od 15 listopada). Klienci mogą też wybrać też zestaw z Oppo Reno 5Lite w cenie 1399 zł, z opaskę sportową Oppo Band w prezencie.

T-Mobile przygotował również zestaw złożony z laptopa Techbite ARC 11,6 HD 128 GB w cenie 1539 zł, któremu towarzyszy opaska sportowa Xiaomi Mi Smart Band 6 w prezencie. Z kolei dla tych, którzy szukają uniwersalnego laptopa, który sprawdzi się zarówno do pracy, jak i do nauki, magentowy operator ma zestaw składający się z Lenovo IdeaPad 3 w cenie 639 zł wraz z tabletem Alcatel TKEE MID w prezencie.

Pełna oferta zestawów świątecznych dostępna na stronie www.t-mobile.pl. Zestawy świąteczne dostępne są we wszystkich taryfach i ratach 0% na 24 miesiące lub 36 miesięcy. Do tego przy wyborze oferty M+ (na 2 lata) klient otrzymuje dodatkową zniżkę na urządzenie w wysokości 200 zł, a w taryfie L+ 300 zł, dzięki temu na przykład za zestaw Samsung Galaxy A52s 5G + Samsungi Galaxy A12 w ofercie L+ klienci zapłacą 1599 zł.

GIGAŚwięta w T-Mobile

T-Mobile przygotował też ofertę GIGAŚwięta. W jej ramach w taryfach M+ i L+ klient zyskuje aż 200 GB z dostępem do technologii 5G przez cały okres trwania umowy. Do tego otrzyma usługę „Rozrywka uwolniona” nawet na rok w prezencie, co pozwoli cieszyć się bogatą ofertą serwisów rozrywkowych z popularnymi filmami, serialami, sportem, muzyką i ebookami.

Osoby, które zdecydują się na opcję Internetu domowego do routerów w ofercie M i L, otrzymają w prezencie opaskę Xiaomi Mi Band 6 o wartości 209 zł.

Zobacz: Plus na święta rozdaje gotówkę abonentom

Zobacz: Play na święta to moc prezentów i spore oszczędności

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile