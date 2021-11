T-Mobile kibicuje Biało-Czerwonym i rozdaje 10 GB w ramach Happy Fridays

Przed nami dwa mecze eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata 2022 z udziałem Biało-Czerwonych. By ułatwić kibicowanie polskiej drużynie, T-Mobile z okazji kolejnej akcji z cyklu Happy Fridays rozdaje swoim klientom indywidualnym bezpłatne pakiety internetowe o wielkości 10 GB.

Coraz chłodniejsza pogoda nastraja do spędzania czasu w domu. Tam jednak w najbliższych dniach nikomu nie powinno zabraknąć rozrywek. Obok szerokiego repertuaru filmów i seriali, na które w końcu można znaleźć trochę czasu, ważną atrakcją dla wszystkich miłośników piłki nożnej będą spotkania dziewiątej i dziesiątej kolejki eliminacji do Mistrzostw Świata 2022. Najbliższe odbędzie się w piątek 12 listopada 2021 roku o godz. 20.45, kiedy to Polska zmierzy się z Andorą. Trzy dni później, 15 listopada, Biało-Czerwoni zagrają z reprezentacją Węgier.

Wybór prezentu dla klientów indywidualnych T-Mobile w tej odsłonie Happy Fridays był zatem oczywisty. Jako sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski magentowy operator chce umożliwić zarówno tym najwierniejszym, jak i tym okazjonalnym kibicom obejrzenie zmagań Biało-Czerwonych. Powinien to ułatwić pakiet 10 GB.

Jak skorzystać z promocji?

Bonus w postaci bezpłatnych 10 GB Internetu można odebrać od środy 10 listopada do wtorku 16 listopada tego roku do końca dnia w aplikacji Mój T-Mobile lub poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści HF na bezpłatny numer 80800. Po zleceniu aktywacji pakietu zostanie on przyznany w ciągu 72 godzin. Z dodatkowych gigabajtów korzystać można na terenie Polski.

Prezent jest dostępny zarówno dla klientów abonamentowych T-Mobile, jak i użytkowników oferty na kartę oraz MIX. W przypadku osób posiadających abonament pakiet będzie ważny do końca cyklu rozliczeniowego. Klienci ofert na kartę i MIX otrzymają dodatkowe gigabajty na 7 dni.

Więcej informacji o promocji można znaleźć w regulaminie dla abonentów oraz regulaminie dla użytkowników ofert MIX i na kartę.

