Orange rozszerza zasięg #hello5G o Konin i kolejne części Lublina

Orange Polska rozbudowuje swoją sieć 5G. Z #hello5G od 10 listopada 2021 roku mogą korzystać mieszkańcy Konina oraz kolejnych dzielnic Lublina. Łącznie to ćwierć miliona osób.

Orange uruchomił swoje #hello5G w Koninie, obejmując zasięgiem sieci piątej generacji obszar całego miasta. Odpowiada za to 25 stacji, które obsługują ponad 100 tys. mieszkańców miasta i najbliższych okolic. Do 33 stacji zapewniających 5G w Lublinie od lipca, dołącza 29 kolejnych. Oznacza to, że Internet mobilny 5G, z prędkością transferu do 390 Mb/s, jest dostępny na terenie całego miasta, dla ponad 300 tys. jego mieszkańców.

Zobacz: Orange daje 150 GB z okazji 150 tys. użytkowników oferty Flex

Zobacz: Orange rozdaje prezenty na święta: telewizor za złotówkę, zestawy, więcej gigabajtów

Przygodę z 5G z Orange Polska mogą rozpocząć posiadacze prawie 80 modeli urządzeń mobilnych, korzystający z planów z dostępem do #hello5G. Aktualną ofertę smartfonów współpracujących z 5G można znaleźć w pomarańczowym sklepie online na orange.pl.

#hello5G to pierwsza propozycja dla klientów Orange Polska, zachęcająca do wkroczenia do świata 5G, oparta na dynamicznym przydzielaniu pasma. Wraz z rozwojem 5G, po udostępnieniu przez regulatora docelowych dla tej technologii w Europie pasm radiowych, wykorzystywana obecnie na potrzeby #hello5G częstotliwość pomoże w zapewnieniu optymalnego zasięgu sieci między innymi wewnątrz budynków.

Z #hello5G mogą korzystać mieszkańcy 46 miast i 492 mniejszych miejscowości w całym kraju. Łącznie to ponad 6,3 mln osób.

Zobacz: 5G Plusa dociera do ponad 17 mln mieszkańców Polski

Zobacz: T-Mobile ma już 3122 stacje 5G

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange