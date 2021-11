T-Mobile: Bądźmy bliżej w te święta

T-Mobile rozpoczął wizerunkową część kampanii świątecznej Bądźmy bliżej w te święta. Magentowy operator przekonuje w niej, że to więzi międzyludzkie tworzą atmosferę świąt, a perfekcyjnie dobrane prezenty czy idealnie udekorowana choinka stanowią tylko dodatki do tego, co najważniejsze.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, ze względów bezpieczeństwa, wielu z nas musiało ograniczyć podróże i odwiedziny do zdalnych spotkań. W tych wypadkach nieoceniona okazała się technologia, która nie tylko pozwoliła wielu z nas na wykonywanie codziennych obowiązków z domów, ale także umożliwiła pozostanie w bliskim kontakcie z tymi, którzy są dla nas ważni. T‑Mobile, zgodnie z hasłem Life is for sharing, od lat robi wszystko, by dostarczyć klientom najlepsze rozwiązania wspierające i łączące ludzi. Obecnie przejawia się to między innymi w rozbudowie magentowej sieci 5G.

T-Mobile wie jednak, że nawet najlepsza technologia nigdy nie zastąpi bycia razem – szczególnie w święta. I choć wiele zmieniło się w naszym podejściu do pracy i zdalnego wykonywania wielu obowiązków, potrzeba bliskości z rodziną i przyjaciółmi tylko się wzmocniła. Dlatego w świątecznej kampanii T-Mobile podkreśla to, co najważniejsze – wspólnie spędzone chwile.

W 45-sekundowym spocie, którego akcja rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, poznajemy historię chłopca oraz jego dziadka, oczekujących na wspólne spotkanie świąteczne. Chłopiec przekazuje dziadkowi wytyczne na temat wielkości prezentu jaki chciałby otrzymać. Oczekiwania wnuka skłaniają dziadka do przygotowania naprawdę dużej paczki, z którą rusza w drogę do wnuka. Gdy dociera na miejsce, okazuje się, że pudełko w odpowiednich rozmiarach było potrzebne małemu bohaterowi do tego, by… móc dosięgnąć do ramion dziadka i mocno go przytulić.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile