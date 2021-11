Wyniki T-Mobile Polska za 3Q2021: więcej klientów, wyższy zysk

W III kwartale 2021 roku T-Mobile Polska miał o 354 tysiące więcej klientów usług mobilnych niż rok wcześniej. Miesiące lipiec, sierpień i wrzesień przyniosły magentowemu operatorowi również wyższe przychody oraz zysk EBITDA AL.

W trzecim kwartale 2021 roku T‑Mobile Polska zanotował wzrosty zarówno w obszarze przychodów, jak i zysku EBITDA AL. Te pierwsze wyniosły 1,611 mld zł po uwzględnieniu negatywnego wpływu regulacji stawek MTR/FTR. Organicznie zysk byłby wyższy o 45 mln zł w porównaniu do porównywalnego kwartału ubiegłego roku, co oznaczałby wzrost o 2,2%. Jednocześnie zysk EBITDA AL uległ zwiększeniu o 5,5% w ujęciu rocznym, co oznacza poprawę dynamiki wzrostu nawet w stosunku do wyniku w pierwszym półroczu. Wyniki te są konsekwencją pozytywnych trendów operacyjnych we wszystkich obszarach: rosnącej bazy klientów przedpłaconych i postpaid w obu segmentach komercyjnych B2C i B2B.

Dzięki koncentracji na najwyższej jakości obsługi klienta i usług stale umacniamy swoją pozycję na rynku. Najlepszym tego dowodem są pozytywne trendy wśród wskaźników operacyjnych, a w szczególności fakt, że klienci nie tylko coraz częściej wybierają T-Mobile, ale przenoszą do nas numery z innych sieci. Teraz dynamicznie rozwijamy ofertę konwergentną i dzięki kolejnym partnerstwom dysponujemy już drugim co to wielkości zasięgiem usług światłowodowych w Polsce. Podejście oparte na najwyższej trosce o doświadczenia klientów przynosi znakomite efekty, czego następstwem jest konsekwentny wzrost EBITDA na przestrzeni wszystkich trzech kwartałów. Co ważne, wzrost ten jest osiągany nie tylko w sposób zrównoważony z komercyjnego punktu widzenia, ale przede wszystkim z naciskiem na odpowiedzialność wobec naszych interesariuszy i środowiska naturalnego.

– powiedział Andreas Maierhofer, prezes T‑Mobile Polska

*) Przychody organiczne - suma przychodów raportowanych oraz szacowanego wpływu regulacji stawek MTR/FTR na wynik

Na koniec trzeciego kwartału baza klientów usług mobilnych T‑Mobile osiągnęła 11,425 mln, co oznacza wzrost o 354 tys. w porównaniu z analogiczny okresem ubiegłego roku. To konsekwencja pozytywnego bilansu nowych aktywacji i rezygnacji klientów (net adds): zarówno w obszarze klientów indywidualnych i biznesowych, jak i w segmentach przedpłaconym oraz kontraktowym, przy jednoczesnym zachowaniu średniego miesięcznego współczynnika odejść klientów kontraktowych (contract churn) na bardzo niskim poziomie 0,6% – najniższym w skali całego roku 2021. T‑Mobile zwiększał również systematycznie dostępność swojej oferty światłowodowej, co zaowocowało konsekwentnie rosnącą liczbą klientów wybierających więcej niż jedną usługę z portfolio operatora, zgodnie z konwergentną strategią firmy.

Zwiększenie tempa wzrostu EBITDA oraz organiczny wzrost przychodów to osiągnięcie samo w sobie. Należy jednak odnotować, że wzrosty zysku EBITDA notujemy konsekwentnie na przestrzeni całego roku, co kwartał, nawet mimo wymagającego otoczenia. Na przestrzeni ostatniego półtora roku przekonaliśmy się, że mocne fundamenty finansowe w połączeniu ze skuteczną strategią to podstawa sukcesu w obecnych, często zmieniających się warunkach. Co konsekwentnie z sukcesem realizujemy.

– powiedział Juraj Andras, Członek Zarządu T‑Mobile Polska ds. Finansowych

W trzecim kwartale 2021 roku T-Mobile obchodził 25-lecie swojej sieci w Polsce pod hasłem „25 lat na fali cyfryzacji”. W drugiej połowie lipca firma uruchomiła ofertę nielimitowanego Internetu domowego w nowej odsłonie. T‑Mobile chwali się również posiadaniem drugiego największego zasięgu technologii FTTH w Polsce, który obejmuje ponad 4 mln klientów.

Rozwój sieci światłowodowej to także element strategii konwergentnej operatora. W trzecim kwartale tego roku oferta łączenia usług w T‑Mobile została poszerzona o rozwiązanie „Rozrywka uwolniona”. To odpowiedź na potrzeby klientów, którzy coraz intensywniej korzystają z różnorodnych platform streamingowych. Oferta T‑Mobile umożliwia raz na 30 dni zmianę wybranej platformy, przy czym jedna cena za dostęp do różnych serwisów pozostaje przez całą umowę niezmienna. Korzystając z taryf 5G od T‑Mobile użytkownicy mogą otrzymać dostęp do „Rozrywki uwolnionej” w prezencie nawet na dwa lata.

Wzrost we wszystkich segmentach rynku biznesowego

W segmencie mniejszych firm T‑Mobile nie tylko utrzymał dynamikę z poprzednich kwartałów, ale przyciągnął jeszcze więcej klientów, notując wzrost liczby klientów zarówno w ujęciu brutto, jak i netto. Zauważalny jest wzrost zainteresowania planami abonamentowymi z dostępem do wyższych prędkości transmisji danych i 5G. Tendencja ta wynika z przyspieszonej cyfryzacji i rosnącej popularności rozwiązań chmurowych w tym segmencie, a także zastępowania przez mniejsze firmy Internetu stacjonarnego dostępem mobilnym. Klienci coraz częściej korzystali również z oferty T‑Mobile, aby sięgnąć po urządzenia z segmentu premium – pozytywnym wynikiem skończyła się promocyjna, w której wybrane urządzenia Samsunga dostępne były z rabatem w wysokości 3 rat. Coraz większą popularnością cieszyły się również akcesoria, w tym smartwatche łączące się z siecią T‑Mobile dzięki rozwiąznaniu MultiSIM. W trzecim kwartale operator rozpoczął także nową kampanię reklamową z Robertem Lewandowskim w roli głównej. Kładł w niej nacisk na podstawowe zalety planów MagentaBIZNES, czyli możliwość wyboru planu bez limitu danych, a w wariancie VIP również bez ograniczeń prędkości.

W segmencie korporacyjnym spółka kontynuowała rozwój swojej oferty w 3 kluczowych obszarach: Bezpieczeństwa, SD-WAN i Data Center. Cyfrowa transformacja firm, przyspieszona przez pandemię COVID, spowodowała wzrost zainteresowania firm kompleksowymi rozwiązaniami cyfrowymi dostarczanymi przez T‑Mobile i T‑Systems. Również produkty i rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa cieszą się coraz większym zainteresowaniem biznesu. Innym trendem wśród firm było poszukiwanie rozwiązań elastycznych, na które odpowiedzią są rozwiązania operatora oferowane w modelu XaaS. Tutaj rozwiązania oparte na technologii SD-WAN w połączeniu z aplikacjami chmurowymi dają T‑Mobile możliwość kompleksowego zaspokajania potrzeb klientów. Wkrótce te możliwości zostaną rozbudowane jeszcze bardziej dzięki powstającemu obecnie Data Center Szlachecka II, które zostanie oddane do użytku w czwartym kwartale tego roku.

W III kwartale T‑Mobile Polska po raz trzeci z rzędu wygrał przetarg na zapewnienie łączności mobilnej z Centrum Obsługi Administracji Rządowej. W ramach kontraktu T‑Mobile Polska będzie kontynuował świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 137 jednostek administracji rządowej. W ramach umowy dostarczy również 21900 urządzeń (telefonów lub modemów) oraz ponad 32 tys. kart SIM wraz z usługami transmisji danych.

Inwestycje w technologię 5G oraz optymalizacja zasobów częstotliwości

W trzecim kwartale 2021 roku T-Mobile zajmował się rozbudową sieci 5G. Zgodnie z zapowiedziami z początku okresu, operator uruchamiał średnio ponad 120 stacji 5G tygodniowo, mogąc się pochwalić na koniec września siecią złożoną z 3200 takich stacji w całej Polsce. W sierpniu tego roku zakończony został projekt wyłączania sieci 3G w częstotliwościach 2100 MHz. Zwolnione w ten sposób zasoby przeznaczone zostały do wykorzystania w sieciach LTE i 5G, zwiększając uzyskiwane przez klientów prędkości przesyłania danych i pojemność sieci. Technologia 3G oferowana jest już tylko na zasięgowej częstotliwości 900 MHz, ale również i tutaj planowane jest jej wyłączenie maksymalnie do 2023 roku.

Również w trzecim kwartale 2021 roku rozpoczęła się druga faza projektu wyposażania stacji bazowych w zasilanie z paneli fotowoltaicznych. Zrealizowane wiosną testy potwierdziły skuteczność i zasadność zastosowania takiego rozwiązania. Dzięki panelom fotowoltaicznym i zamontowanym na stacjach bateriom udaje się wydłużyć działanie stacji w przypadku ewentualnego braku zasilania z sieci energetycznej, ale również skutecznie obniżać koszty funkcjonowania stacji przy jednoczesnym zapewnieniu jej w pełni ekologicznych dostaw energii. W trzecim kwartale udało się uruchomić ponad 30 takich stacji, a projekt jest kontynuowany również w ostatnim kwartale tego roku.

T-Mobile stawia na ochronę środowiska

Trzeci kwartał 2021 roku w zakresie działań CR to rozpoczęcie kolejnych inicjatyw mających doprowadzić firmę do spełnienia ambitnych celów środowiskowych związanych z zeroemisyjnością, ale także promujących zrównoważoną konsumpcje i oszczędzanie zasobów. T-Mobile korzysta z zielonej energii (potwierdzają to odpowiednie certyfikaty), a od 2022 roku będzie współpracować z Respect Energy S.A. W ostatnich miesiącach firma pochwaliła się niestandardowym rozwiązaniem i montażem paneli fotowoltaicznych na wolnostojących wieżach stacji bazowych. Dzięki tej inwestycji możliwe jest częściowe uniezależnienie się stacji od tradycyjnego źródła energii.

Od lipca klienci T‑Mobile mogą skorzystać z oferty zwrotu używanego sprzętu. Każdy, kto przyniesie do jednego z salonów operatora swój stary telefon, w ciągu kilku minut otrzyma propozycję wykupu. Dzięki temu sprzęt zyska drugie życie trafiając do nowego użytkownika lub zostanie przeznaczony na komponenty w procesie produkcji. Od listopada zeszłego roku klienci mogą korzystać z programu „Smartfon regeneracja”, w ramach którego za symboliczną złotówkę mogą nabyć odnowione egzemplarze iPhone’ów.

W 3Q2021 premierę miała także inicjatywa skierowana do klientów biznesowych, Magentowe Lasy. Poprzez nią T-Mobile zachęca do ograniczania zużycia papieru. Każdy klient, który zdecyduje się na zmianę faktury papierowej na elektroniczną, może zrobić coś dobrego dla środowiska. Każde dwie oszczędzone kartki to jedno drzewo posadzone w jednej z sześciu lokalizacji, które klient sam wybiera. Do tej pory udało się zaoszczędzić już pod 5000 kartek.

Ostatnie miesiące przyniosły także T‑Mobile premierę raportu społecznej odpowiedzialności biznesu za rok 2020. Firma po raz drugi wydała pełne podsumowanie działań, które stanowią realizację strategii CR. Wydawnictwo zostało opracowane zgodnie ze światowymi wytycznymi Global Reporting Initiative GRI Standards oraz było poddane weryfikacji zewnętrznej przez niezależną firmę audytorską.

Dane historyczne

Karty SIM Abonament Prepaid Łącznie 1Q15 6,784 mln 9,010 mln 15,794 mln 2Q15 6,708 mln 9,118 mln 15,827 mln 3Q15 6,640 mln 9,056 mln 15,696 mln 4Q15 6,569 mln 5,487 mln 12,056 mln 1Q16 6,518 mln 5,303 mln 11,821 mln 2Q16 6,516 mln 5,119 mln 11,635 mln 3Q16 6,541 mln 4,680 mln 11,221 mln 4Q16 6,612 mln 4,022 mln 10,634 mln 1Q17 6,696 mln 3,533 mln 10,229 mln 2Q17 6,741 mln 3,510 mln 10,251 mln 3Q17 6,797 mln 3,500 mln 10,297 mln 4Q17 6,921 mln 3,533 mln 10,454 mln 1Q18 6,990 mln 3,519 mln 10,509 mln 2Q18 7,068 mln 3,541 mln 10,609 mln 3Q18 7,152 mln 3,541 mln 10,693 mln 4Q18 7,243 mln 3,544 mln 10,787 mln 1Q19 7,298 mln 3,525 mln 10,823 mln 2Q19 7,374 mln 3,495 mln 10,869 mln 3Q19 7,434 mln 3,474 mln 10,908 mln 4Q19 7,504 mln 3,450 mln 10,954 mln 1Q20 7,530 mln 3,452 mln 10,982 mln 2Q20 7,560 mln 3,461 mln 11,021 mln 3Q20 7,581 mln 3.490 mln 11.071 mln 4Q20 7,624 mln 3,574 mln 11,198 mln 1Q21 7,652 mln 3,554 mln 11,205 mln 2Q21 7,668 mln 3,602 mln 11,290 mln 3Q21 7,748 mln 3,677 mln 11,425 mln

Przychód EBIDTA/EBITDA AL Marża EBIDTA/EBITDA AL 1Q15 1,602 mld zł 544,1 mln zł 34,0% 2Q15 1,574 mld zł 592,7 mln zł 37,7% 3Q15 1,638 mld zł 689 mln zł 42,1% 4Q15 1,645 mld zł 601 mln zł 36,5% 1Q16 1,649 mld zł 524,8 mln zł 31,7% 2Q16 1,499 mld zł 437 mln zł 29,2% 3Q16 1,618 mld zł 542 mln zł 33,5% 4Q16 1,687 mld zł 586,716 mln zł 34,8% 1Q17 1,572 mld zł 431 mln zł 27,5% 2Q17 1,594 mld zł 525 mln zł 32,9% 3Q17 1,600 mld zł 375 mln zł 20,3% 4Q17 1,657 mld zł 450 mln zł 27,2% 1Q18 1,567 mld zł 401 mln zł 25,6% 2Q18 1,566 mld zł 432 mln zł 27,4% 3Q18 1,688 mld zł 418 mln zł 24,8% 4Q18 1,678 mld zł 411 mln zł 24,6% 1Q19 1,496 mld zł 473/398 mln zł 31,6/26,4% 2Q19 1,565 mld zł 505/427 mln zł 32,2/27,3% 3Q19 1,612 mld zł 501/423 mln zł 31,1/26,3% 4Q19 1,716 mld zł 473/400 mln zł 27,6/23,3% 1Q20 1,557 mld zł 484/414 mln zł 31,1/26,7% 2Q20 1,618 mld zł 509/435 mln zł 31,5/27,0% 3Q20 1,621 mld zł -/433 mln zł -/26,7% 4Q20 1,660 mld zł -/396 mln zł* -/23,9%* 1Q21 1,550 mld zł -/432 mln zł -/27,9% 2Q21 1,580 mld zł -/453 mln zł -/28,7% 3Q21 1,611 mld zł -/456 mln zł -/28,3%

*) Wartości oszacowane na podstawie wyników za cały rok i trzy wcześniejsze kwartały

Źródło zdjęć: Unsplash, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile