Telekomy nie płacą podatku CIT? T-Mobile odpiera zarzuty

T-Mobile Polska zareagował w oficjalnym komunikacie na opublikowany tydzień temu raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) pt. „Księga wstydu Ministerstwa Finansów – dyskryminacja podatkowa polskich firm”. Autorzy tego opracowania przywołują, m.in. przykład T-Mobile Polska jako, ich zdaniem, przedsiębiorstwa, które uzyskuje przywileje podatkowe. Magentowy operator znalazł się na pierwszym miejscu wśród telekomów z najmniejszym podatkiem CIT.

Rażącym, negatywnym przykładem w tym sektorze jest spółka T-Mobile Polska, należąca do globalnej Grupy Deutsche Telekom, która przez ostatnie 5 lat zapłaciła 30 801 zł. To mniej więcej tyle, ile rocznie płaci przedsiębiorca rozliczający się podatkiem liniowym, osiągający roczny dochód wynoszący ok. 200 tysięcy złotych

– pisze Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w swoim raporcie.

ZPP przekonuje, że T-Mobile Polska przez ostatnie lata wykazywał zyski z prowadzonej działalności, wynoszące ponad 2,5 mld zł. Mimo tego spółka nie odprowadzała adekwatnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla odmiany, jako pozytywny przykład z branży telekomunikacyjnej raport ZPP wymienia P4 Sp. z o.o. operatora sieci Play. Podatek CIT odprowadzony przez tę spółkę stanowił ponad 2,8% wszystkich osiągniętych przez nią przychodów.

Operator przekonuje, że płacenie podatków traktuje jako element społecznej i gospodarczej odpowiedzialności firmy i stosuje się do wszystkich zobowiązań wynikających z obowiązującego w Polsce prawa.

Jednocześnie T-Mobile zwraca uwagę, że wysokość podatków zależna jest od ponoszonych kosztów, a te są nieuniknionym skutkiem zakupu częstotliwości.

W 2016 roku T-Mobile wniósł do budżetu państwa opłaty za zakup częstotliwości w wysokości ponad 4 mld złotych. Kwota ta będąca dla firmy kosztem zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatkowym spowodowała powstanie straty, którą to firma jest uprawniona rozliczyć, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania, maksymalnie w 5 kolejnych latach

– wyjaśnia T-Mobile Polska.

Operator przekonuje, że prawidłowość takiego rozliczenia podatkowego była jednym z elementów kompleksowej kontroli przeprowadzonej w spółce przez organy podatkowe. Kontrola potwierdziła właściwe rozliczenie podatków przez firmę.

T-Mobile zakończył już rozliczanie tej straty i do dzisiaj zapłacił w 2021 roku ponad 100 mln złotych podatku CIT.

Zobacz: Orange chce nadal inwestować w rozwój sieci, ale potrzebuje stabilnego otoczenia prawno-podatkowego

Podobne oskarżenia kierowane są wobec Orange. Pomarańczowy operator znalazł się w najnowszym raporcie ZPP, jak również już wcześniej w wydanym trzy miesiące temu opracowaniu „Francuskie firmy w Polsce”. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców postawił francuskim firmom działającym w naszym kraju poważny zarzut budowania pozycji biznesowych kosztem polskich firm i podatników. Raport oskarżał spółki z francuskim kapitałem o agresywną optymalizację podatkową, generującą lukę CIT. Orange Polska znalazł się na drugim miejscu zestawienia. W nowym raporcie ZPP ponawia część wcześniejszych zarzutów.

W odpowiedzi na te oskarżenia operator tłumaczył, że na wysokość podatku CIT wpływają jego koszty własne – a te wiążą się między innymi z dużymi inwestycjami w rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjne, w tym sieci 5G i światłowodu. W ostatnich pięciu latach w Orange te nakłady przekroczyły 10 mld zł.

Na inwestycje przeznaczamy co piątą złotówkę ze swoich przychodów. To najwięcej na polskim rynku telekomunikacyjnym. W ostatnich pięciu latach te nakłady przekroczyły 10 mld zł. Inwestujemy w kluczową infrastrukturę, światłowody i sieć mobilną. A do roku 2025 tylko inwestycje światłowodowe – nasze własne i nowego wehikułu finansowego – Światłowód Inwestycje, wyniosą w sumie ok. 4,6 mld zł (1 mld euro)