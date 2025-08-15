Dysk Mini SSD wielkości karty SIM. To wielki powrót kart pamięci

Mniejszy niż jednocentówka, szybki jak rakieta

Mini SSD Biwin ma zaledwie 15 mm na 17 mm i grubość 1,4 mm, co czyni go mniejszym niż amerykańska moneta jednocentowa. To nowe rozwiązanie oferuje znacznie większą prędkość niż tradycyjne karty MicroSD, a jednocześnie jest bardziej kompaktowe niż popularne dyski M.2 stosowane w komputerach.

Mini SSD Biwin wykorzystuje interfejs PCIe 4x2 i oferuje maksymalne prędkości odczytu sekwencyjnego sięgające 3 700 MB/s oraz prędkości zapisu do 3 400 MB/s. Ponadto dostępne jest w pojemnościach 512 GB, 1 TB oraz 2 TB.

Dla porównania, najnowsze karty MicroSD Express kompatybilne z konsolą Nintendo Switch 2 osiągają maksymalną przepustowość teoretyczną około 985 MB/s, co stanowi mniej niż jedną trzecią osiągów Mini SSD. Pełnowymiarowa karta SD Express może być szybsza, ale jest za to prawie dwukrotnie większa od nowego produktu Biwin.

Wygodna instalacja Mini SSD

Mini SSD ma specjalny uchwyt, który przypomina slot na kartę SIM w smartfonie, dzięki czemu jego instalacja jest bardzo prosta i wygodna — wystarczy użyć szpilki do wyjęcia tacki. Dysk jest również certyfikowany według normy IP68, co oznacza ochronę przed pyłem i wodą, a także wytrzymuje upadki z wysokości do trzech metrów.

To sprawia, że jest idealny do mobilnych urządzeń, takich jak laptopy, tablety, smartfony czy aparaty fotograficzne, gdzie wytrzymałość i niewielkie rozmiary mają kluczowe znaczenie.

Nowy Mini SSD już znalazł zastosowanie w zaawansowanych chińskich urządzeniach do gier przenośnych. Przykładem jest GPD Win 5 oraz nadchodzący hybrydowy tablet OneNetbook XPlayer X, które podczas targów ChinaJoy zaprezentowały specyficzne gniazda kart dedykowane właśnie temu małemu dyskowi SSD.