Pornhub ostrzega użytkowników. Szykujcie się na szantaże

Jakiś czas temu informowaliśmy, że dane użytkowników serwisu Pornhub trafiły w ręce hakerów. Winna nie jest sama strona z treściami dla dorosłych. Zawinił zewnętrzny dostawca, z którym Pornhub od jakiegoś czasu już nie współpracował. Pomimo tego serwis ostrzega użytkowników — szykujcie się na szantaże.

Atak na użytkowników Pornhub

Warto przypomnieć, że w ręce hakerów wpadły między innymi dane na temat oglądanych filmów oraz wyszukiwanych treści, przede wszystkim użytkowników wersji Premium. Na liście są też adresy e-mail, i to właśnie z tym związane jest główne zagrożenie.

Co prawda informacje pochodzą sprzed 2021 roku, bo od tego czasu Pornhub nie współpracuje już z firmą, która odpowiada za wyciek (Mixpanel), ale i tak jest to spore zagrożenie dla użytkowników. Serwis wydał związane z tym ostrzeżenie.

Wiemy, że osoby odpowiedzialne za ten incydent groziły, że skontaktują się bezpośrednio z użytkownikami Pornhub Premium, których dotyczy ta sprawa. Możesz więc dostać e-maile, w których będą twierdzić, że mają Twoje dane osobowe. Przypominamy, że nigdy nie prosimy o podanie hasła ani danych dotyczących płatności w wiadomościach e-mail. ostrzega Pornhub.

Cyberprzestępcy zawsze próbują zmonetyzować pozyskane dane. Mogą szantażować sam serwis internetowy lub próbować je sprzedać na tzw. czarnym rynku. Inna możliwość to ataki wymierzone bezpośrednio w użytkowników, których dane pozyskali.