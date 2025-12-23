Pornhub ostrzega użytkowników. Szykujcie się na szantaże
Pornhub ostrzega swoich użytkowników. Platforma informuje, że mogą oni stać się celem ataków i szantażów.
Jakiś czas temu informowaliśmy, że dane użytkowników serwisu Pornhub trafiły w ręce hakerów. Winna nie jest sama strona z treściami dla dorosłych. Zawinił zewnętrzny dostawca, z którym Pornhub od jakiegoś czasu już nie współpracował. Pomimo tego serwis ostrzega użytkowników — szykujcie się na szantaże.
Atak na użytkowników Pornhub
Warto przypomnieć, że w ręce hakerów wpadły między innymi dane na temat oglądanych filmów oraz wyszukiwanych treści, przede wszystkim użytkowników wersji Premium. Na liście są też adresy e-mail, i to właśnie z tym związane jest główne zagrożenie.
Co prawda informacje pochodzą sprzed 2021 roku, bo od tego czasu Pornhub nie współpracuje już z firmą, która odpowiada za wyciek (Mixpanel), ale i tak jest to spore zagrożenie dla użytkowników. Serwis wydał związane z tym ostrzeżenie.
Wiemy, że osoby odpowiedzialne za ten incydent groziły, że skontaktują się bezpośrednio z użytkownikami Pornhub Premium, których dotyczy ta sprawa. Możesz więc dostać e-maile, w których będą twierdzić, że mają Twoje dane osobowe. Przypominamy, że nigdy nie prosimy o podanie hasła ani danych dotyczących płatności w wiadomościach e-mail.
Cyberprzestępcy zawsze próbują zmonetyzować pozyskane dane. Mogą szantażować sam serwis internetowy lub próbować je sprzedać na tzw. czarnym rynku. Inna możliwość to ataki wymierzone bezpośrednio w użytkowników, których dane pozyskali.
Dlatego lepiej uważać na wszelkie wiadomości, w których oszuści mogą podszywać się pod serwis z treściami dla dorosłych. Oszuści mogą szantażować użytkowników, wysyłać zainfekowane pliki w załącznikach lub też próbować wyłudzić od nich więcej danych. Warto też dmuchać na zimne i dla bezpieczeństwa zmienić hasło do serwisu.