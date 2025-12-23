Będąc szczerym, narażasz się na jedno

W niedawnym odcinku podcastu "Pamiętnika prezesa" ("The Diary of CEO") Bengio wyznał, że sztuczna inteligencja "okłamuje nas", bowiem nie chce nas urazić i jest dla nas pochlebcza. Nie ma się co dziwić, jest tak zaprogramowana, aby każdemu powiedzieć coś pozytywnego.

Niezawodny sposób na uzyskanie szczerej opinii istnieje

Okazuje się, że jeśli marzy nam się więcej szczerości w interakcji z chatbotem, sposób jest tylko jeden - należy go okłamać. Rzecz jasna, w pewien konkretny sposób.

Yosua Bengio ujawnił, że on radzi sobie z tymi niechcianymi pochlebstwami, przedstawiając sztucznej inteligencji swoje pomysły jako pomysły kogoś innego.

Chciałem rady, szczerej opinii. Ale ponieważ jest to pochlebstwo, będzie kłamać. Jeśli wie, że ja to ja, (chatbot) będzie chciał mi sprawić przyjemność. - powiedział prowadzącemu podcast, Stevenowi Bartlettowi, Bengio.

CEO zmienił zatem strategię komunikacji z chatbotem i przedstawił swój pomysł jako pomysł kolegi, co spowodowało, że technologia udzieliła mu szczerych odpowiedzi.