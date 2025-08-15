Aplikacje

Dramat na TikToku. #PolishGirl się nie zmieści?

TikTok zmienia zasady gry. Od lipca użytkownicy zgłaszają, że nie mogą dodać więcej niż pięciu hashtagów w opisie swojego wideo. Czy to wyleczy platformę z patologii?

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 10:16
1
Do pięciu hashtagów sztuka, potem jesteś spamerem, którego trzeba zablokować

Teraz gdy ktoś próbuje dodać szósty hashtag, pojawia się komunikat: „Maksymalnie 5 hashtagów. Używaj dokładnych hashtagów, aby zyskać więcej wyświetleń.” Choć TikTok nie podał oficjalnego powodu wprowadzenia limitu, istnieje kilka hipotez.

Jedna z nich pochodzi od serwisu Juicer, narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi. Według niego najlepiej jest używać od trzech do pięciu hashtagów i monitorować ich skuteczność zamiast spamować posty licznymi, często nieadekwatnymi hashtagami. W rzeczywistości niewłaściwe lub zbyt liczne hashtagi mogą obniżać zaangażowanie i zasięg wpisów, co sugeruje, że ograniczenie może mieć cel zwiększenia jakości interakcji.

TikTokerzy wyszli na ulice... no prawie

Reakcja użytkowników na tę nowość była bardzo wyrazista. W mediach społecznościowych, zwłaszcza na platformie X, dominowały memy, GIF-y i wpisy wyrażające frustrację. Niektórzy celnie argumentowali też, że trudno będzie teraz skutecznie korzystać z hashtagów, które pomagają w dotarciu do konkretnych grup i subkultur.

Interesującym wyjaśnieniem tej zmiany może być również ograniczenie ogólnej liczby znaków w opisie TikToka – do maksimum 100 znaków. Wprowadzenie limitu pięciu hashtagów mogłoby być więc racjonalnym posunięciem, ułatwiającym zarządzanie tym limitem, choć do tej pory TikTok nie tłumaczył tego wprost.

telepolis
Zródła zdjęć: wł
Źródła tekstu: DailyDot, Juicer, oprac. wł