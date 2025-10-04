599 zł - tylko tyle wystarczy, żeby kupić markowy telewizor

Jednym z nich jest rozmiar samej matrycy. Wiadomo: im mniejszy, tym telewizor tańszy. Jednak to niekoniecznie jest wada. W małych pomieszczeniach mniejszy ekran może okazać się znacznie lepszym wyborem. W przypadku Xiaomi TV A 2025 mamy do czynienia z 32-calowym panelem. Taki sprawdzi się w sypialni, lub niewielkim salonie małego mieszkania.

Xiaomi TV A 2025

Kolejnym kompromisem jest zwykle rozdzielczość. W przypadku telewizora za 599 zł zwykle musimy pogodzić się z HD Ready i tak jest też w tym przypadku. Na pokładzie znajduje się natomiast Google TV. I owszem, wiele chińskich telewizorów nieznanych marek też ma system Google w ofercie. Zwykle jednak są to jakieś wariacje na temat Androida, które są niezwykle niewygodne w obsłudze i mogą budzić wątpliwości, czy aby na pewno chcemy w nich wpisywać dane logowania do naszego konta Google.

W przypadku Xiaomi nie powinniśmy mieć tego typu wątpliwości. Jest to znana marka, która oficjalnie współpracuje z Google i możemy mieć pewność, że obsługa urządzenia będzie stała na poziomie standardowym do innych popularnych smart TV. A wszystko to za 599 zł.