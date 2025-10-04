Sprzęt

599 zł - tylko tyle wystarczy, żeby kupić markowy telewizor

Przez lata tani telewizor oznaczał marny telewizor. Te czasy mamy jednak za sobą, chociaż oczywiście niska cena wymusza kompromisy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 20:02

Telepolis.pl
Jednym z nich jest rozmiar samej matrycy. Wiadomo: im mniejszy, tym telewizor tańszy. Jednak to niekoniecznie jest wada. W małych pomieszczeniach mniejszy ekran może okazać się znacznie lepszym wyborem. W przypadku Xiaomi TV A 2025 mamy do czynienia z 32-calowym panelem. Taki sprawdzi się w sypialni, lub niewielkim salonie małego mieszkania.

Xiaomi TV A 2025 Tani, a markowy

Xiaomi TV A 2025

Kolejnym kompromisem jest zwykle rozdzielczość. W przypadku telewizora za 599 zł zwykle musimy pogodzić się z HD Ready i tak jest też w tym przypadku. Na pokładzie znajduje się natomiast Google TV. I owszem, wiele chińskich telewizorów nieznanych marek też ma system Google w ofercie. Zwykle jednak są to jakieś wariacje na temat Androida, które są niezwykle niewygodne w obsłudze i mogą budzić wątpliwości, czy aby na pewno chcemy w nich wpisywać dane logowania do naszego konta Google.

W przypadku Xiaomi nie powinniśmy mieć tego typu wątpliwości. Jest to znana marka, która oficjalnie współpracuje z Google i możemy mieć pewność, że obsługa urządzenia będzie stała na poziomie standardowym do innych popularnych smart TV. A wszystko to za 599 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Xiaomi