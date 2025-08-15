Apple szykuje pierwszego MacBooka z łącznością 5G i nowy Apple TV

Apple TV 4K doczeka się odświeżenia, będzie też nowy monitor

Nowy Apple TV 4K ma otrzymać chip A17 Pro, co sugeruje znaczny wzrost wydajności i funkcji, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji i obsługi multimediów. Jeszcze większą niespodzianką jest nadchodzący monitor Studio Display 2, wyposażony w znacznie mocniejszy układ A19 Pro.

Dalsza część tekstu pod wideo

Według wcześniejszych doniesień z 2023 roku ten monitor może pełnić także funkcję inteligentnego wyświetlacza domowego, co wpisuje się w rosnące ambicje Apple dotyczące rynku smart home.

Czas na pierwszego MacBooka Pro z modułem 5G

Kolejną ważną premierą będzie M5 MacBook Pro z modułem 5G, który ma pojawić się na rynku na początku 2026 roku. Testy nowych modemów C1 potwierdzają, że Apple długo wyczekiwany „komórkowy Mac” jest faktycznie w przygotowaniu.

To oznacza, że użytkownicy laptopów Apple będą mogli korzystać z szybkiego i stabilnego internetu komórkowego bez konieczności łączenia się przez hotspot czy Wi-Fi.

Apple mocniej wejdzie Ci do domu

Apple nie zapomina także o rozszerzaniu swojego portfolio w segmencie inteligentnego domu. W 2026 roku ma się pojawić nowa, zasilana bateryjnie kamera bezpieczeństwa. Według informacji Bloomberga ma ona działać na jednym ładowaniu od kilku miesięcy do roku.

Kamera będzie wyposażona w rozpoznawanie twarzy i czujniki na podczerwień, co pozwoli automatyzować różne funkcje w domu, jak choćby gaszenie świateł po opuszczeniu pomieszczenia czy uruchamianie ulubionej muzyki konkretnego domownika

Siri... zmądrzeje i wypięknieje

Na horyzoncie jest także odświeżony wygląd Siri. W iOS 26.4 asystentka głosowa zostanie nie tylko wzbogacona o nowe możliwości AI, ale także otrzyma nową, bardziej nowoczesną i przyjazną wizualnie formę, być może inspirowaną ikoną Findera z macOS.