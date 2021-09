Xiaomi Mi Air Purifier 3C | szybki test taniego oczyszczacza powietrza

Zbliżający się sezon grzewczy to czas, w którym bardzo spada jakość powietrza. Z tego powodu warto zainwestować w oczyszczacz powietrza, który pozwoli nam swobodnie oddychać w domu czy biurze. Jednym z takich urządzeń jest Xiaomi Mi Air Purifier 3C, który charakteryzuje się całkiem przystępną ceną.

Podsumowanie | Ocena końcowa: 8/10

Xiaomi Mi Air Purifier 3C to stosunkowo małe, a także tanie urządzenie, które zadba o jakość powietrza w naszym domu lub biurze. Dzięki potrójnemu filtrowi oczyszczacz zatrzymuje cząstki stałe o różnej wielkości, w tym pyły PM2,5, a także bakterie i wirusy. A kontrolę nad całością daje aplikacja mobilna na smartfon lub tablet. Czego tu brakuje? Jonizatora powietrza oraz możliwości ustawienia w harmonogramie, w jakim trybie oczyszczacz ma się włączyć.

Wady:

Brak jonizatora,

Harmonogram nie pozwala wybrać trybu pracy oczyszczacza.

Zalety:

Atrakcyjny wygląd, wysoka jakość wykonania,

Łatwa obsługa,

Bardzo łatwa wymiana filtrów,

Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej,

Automatyczny tryb pracy,

Skuteczność działania,

Na ogół cicha praca,

Niska cena.

Mi Air Purifier – włącz i zapomnij

Aby rozpocząć korzystanie z oczyszczacza powietrza firmy Xiaomi, wystarczy wyjąć urządzenie z pudełka, podłączyć do zasilania i włączyć. Potem przełączamy oczyszczacz w tryb automatyczny i można o nim zapomnieć.

Xiaomi Mi Air Purifier 3C ma wymiary 520 x 240 x 240 mm i waży 4,6 kg. Urządzenie składa się z dwóch oddzielanych od siebie części. W dolnej znajdują się trzy filtry (wstępny, węglowy i HEPA), połączone w jeden łatwy do wymiany moduł. W górnej części mamy wentylator, czujnik jakości powietrza, wyświetlacz i dwa przyciski: jeden służy do włączenia oczyszczacza i przełączanie trybu jego pracy (automatyczny, nocny i ręczny), natomiast drugim zmienimy jasność wyświetlacza.

Wyświetlacz urządzenia pokazuje stężenie pyłów PM2,5 (w µg/m3), aktualny tryb pracy oczyszczacza oraz połączenie Wi-Fi.

Aplikacja mobilna i zdalne sterowanie

Oczyszczacz powietrza firmy Xiaomi został wyposażony w łączność Wi-Fi, dzięki czemu można nim sterować zdalnie za pomocą aplikacji Xiaomi Home na smartfonie. Dodanie urządzenia do aplikacji nie powinno nikomu sprawić problemu, ponieważ jesteśmy prowadzeni krok po kroku przez cały proces.

Xiaomi Home pozwala podejrzeć stężenie pyłów zawieszonych PM2,5, a także sterować oczyszczaczem. Możemy włączyć lub wyłączyć urządzenie czy przełączyć tryb pracy. W trybie ręcznym ustawiamy zasięg działania oczyszczacza, w zakresie od 3 do 40 m2. Im większa wartość, tym głośniejsza praca – maksimum zmierzone w odległości 60 cm od wentylatora wyniosło 59 dB. To sporo, ale w trybie automatycznym jest na ogół o wiele ciszej. Wszystko zależy od jakości powietrza, które oczyszczamy.



Aplikacja mobilna pozwala również zmienić jasność wyświetlacza oraz zaplanować włączanie lub wyłączanie urządzenia. Szkoda, że nie można przy tej okazji wybrać trybu pracy oczyszczacza. Xiaomi Home pokazuje również informacje o filtrze (między innymi szacunkowy czas życia w dniach), a także pozwala zaktualizować oprogramowanie urządzenia.

Skoro już o filtrze mowa, producent zaleca jego wymianę co 6-12 miesięcy.

Mi Air Purifier poprawia jakość powietrza

Xiaomi Mi Air Purifier 3C bardzo dobrze radzi sobie z usuwaniem zanieczyszczeń z powietrza. Jak podaje producent, skuteczność wynosi 100% w przypadku dużych cząstek, 99,97% w przypadku cząstek PM2,5 oraz 99,9% w przypadku bakterii i wirusów. Te dane ciężko zweryfikować, jednak podczas testów oczyszczacz radził sobie z pyłami PM2,5 całkiem skutecznie, osiągając wynik na poziomie nawet 1-2 µg/m3. Nie zaczął się jednak jeszcze sezon grzewczy.

Poziom pyłów PM2,5 mierzyłem nie tylko czujnikiem wbudowanym w testowane urządzenie, ale również odłączanym czujnikiem od oczyszczacza Airdog X8. W obu przypadkach odczyty były identyczne, więc prawdopodobnie można im wierzyć.

Xiaomi podaje, że ten mały oczyszczacz powietrza jest w stanie oczyścić do 320 m3 powietrza na godzinę. Takie osiągi są możliwe na maksymalnych obrotach wentylatora. Zmierzony pobór mocy wynosi wtedy około 29 W.



Ile to kosztuje?

Xiaomi Mi Air Purifier 3C kosztuje 499 zł, co jest ceną bardzo atrakcyjną. Do tego co jakiś czas (6-12 miesięcy) trzeba doliczyć 159 zł za filtr.

Galeria zdjęć oczyszczacza powietrza

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis