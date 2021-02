Airdog X8 | szybki test

Zima to czas, w którym w Polsce drastycznie spada jakość powietrza. Jeśli chcemy swobodnie oddychać w domu lub biurze, warto zainwestować w oczyszczacz. Świetnym rozwiązaniem jest Airdog X8, którego używam we własnym domu.

Podsumowanie | Ocena końcowa: 9/10

Oczyszczacz powietrza Airdog X8 to duże i drogie urządzenie, które jednocześnie efektywnie dba o jakość powietrza w domu lub biurze. Sprzęt ten bardzo dobrze radzi sobie z eliminacją między innymi pyłów zawieszonych PM10, PM2.5, a także pyłków, zarodników grzybów czy wirusów, w czym pomaga mu jonizator. A główny filtr można umyć w zmywarce do naczyń. Brakuje tylko nawilżacza oraz możliwości automatycznego przełączania się pracy oczyszczacza na tryb nocny.

Wady:

Biała obudowa łatwo się brudzi i ciężko ją umyć,

Brak nawilżacza powietrza,

Brak automatycznego przechodzenia na tryb nocny, nie da się tego też ustawić w harmonogramie,

Wysoka cena.

Zalety:

Atrakcyjny wygląd, wysoka jakość wykonania,

Łatwa obsługa,

Łatwy montaż i demontaż filtrów,

Główny filtr można umyć w zmywarce do naczyń,

Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej,

Automatyczny tryb pracy,

Czujnik jakości powietrza odłączany od urządzenia,

Wysoka wydajność i skuteczność działania,

Jonizator powietrza.

Airdog X8 – składamy, włączamy i zapominamy

Aby rozpocząć korzystanie z oczyszczacza powietrza Airdog X8, trzeba go złożyć. Urządzenie zostało wyposażone w kilka różnych filtrów, z których tylko filtry wstępne, zatrzymujące największe zanieczyszczenia przy wlotach powietrza (dwa po bokach) są fabrycznie zamontowane. Do środka obudowy trzeba jeszcze włożyć dużą kasetę filtrującą (filtr główny), filtr węglowy oraz jonizator powietrza. Czynności te są łatwe i dokładnie opisane w instrukcji.

Warto w tym miejscu dodać, że nie ma tu jednorazowego filtru HEPA, który trzeba regularnie wymieniać. W Airdogu X8 (podobnie jak w używanym przeze mnie wcześniej Airdogu X5) rolę fitru HEPA przejęła kaseta filtrująca, którą można umyć ręcznie lub w zmywarce do naczyń. Airdog zaleca jedynie, by co 24 miesiące wymienić filtr węglowy, który niweluje przykre zapachy i szkodliwe związki chemiczne. Cena tego filtru wynosi 199 zł.

Gdy już wszystko złożymy, podłączamy oczyszczacz do prądu, po czym następuje jego automatyczny start. W tym momencie, korzystając z przycisków w górnej części urządzenia, możemy przełączyć go na tryb automatyczny i o nim zapomnieć. Niestety, Airdog X8 nie przełączy się sam na tryb nocny (tzw. tryb snu). To jedna z dwóch największych wad tego sprzętu.

Airdog X8 jest wyposażony w czujnik jakości powietrza, który można odłączyć od oczyszczacza. Dzięki temu możemy monitorować stan powietrza w wybranym przez nas miejscu, a nie przy samym oczyszczaczu. Urządzenie z czujnikiem jest zasilane z wbudowanej baterii (gdy jest odłączone od oczyszczacza), ale możemy go też zasilić z zewnątrz poprzez gniazdo microUSB.

Aplikacja mobilna i zdalne sterowanie

Airdog X8 zostało wyposażone w łączność Wi-Fi, dzięki czemu możemy nim sterować zdalnie za pomocą aplikacji na telefonie. Po dodaniu oczyszczacza do aplikacji, możemy podejrzeć aktualny stan powietrza: Prezentowane informacje to stężenie pyłów PM2.5 (w µg/m3) i formaldehydu (w mg/m3), temperatura oraz wilgotność względna powietrza.

Aplikacja pozwala nam również na sterowanie oczyszczaczem: włączenie lub wyłączenie, ustawienie prędkości wentylatora lub włączenie trybu snu czy trybu automatycznego. Dzięki aplikacji możemy również ustawić harmonogram pracy oczyszczacza, ale jest on ograniczony do ustawienia godziny włączenia i wyłączenia urządzenia, bez możliwości wybrania, w jakim trybie ma się włączyć (włącza się tryb ostatnio wybrany).



Airdog X8 poprawia jakość powietrza

Airdog X8 skutecznie usuwa szkodliwe zanieczyszczenia z powietrza, takie przede wszystkim, jak bardzo szkodliwe pyły zawieszone PM2.5, a także pyłki (ukłon w kierunku alergików), zarodniki grzybów i – dzięki jonizatorowi – wirusy. Jonizator sprawia też, że powietrze wydaje się dużo świeższe, jak podczas burzy. Filtr węglowy natomiast potrafi dosyć skutecznie usunąć przykre zapachy oraz zmniejszyć stężenie szkodliwych substancji chemicznych, na przykład formaldehydów.

Należy tylko pamiętać, że Airdog X8 oczyści powietrze, ale nie sam siebie. Biała obudowa urządzenia łatwo się brudzi, a usunięcie tego brudu nie jest łatwe – sama szmatka i woda nie wystarczy, trzeba użyć odpowiedniego środka myjącego. Należy również pamiętać o regularnym odkurzeniu wszystkich filtrów, umyciu kasety filtracyjnej oraz oczyszczeniu wnętrza oczyszczacza z nalotów. Przypomni nam też o tym sam oczyszczacz.

Airdog X8 ma wymiary 76 x 38 x 38 cm i waży 19,7 kg (to dużo, ale są kółka). Oczyszczacz jest przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 90 m2, a jego wydajność sięga 800 m3/h. Zużycie prądu wynosi od 11,5 do 110 W, w zależności od trybu pracy, a generowany hałas – od 23 do 51 dB. Na ogół urządzenie jest dosyć cichy – słychać je, ale dźwięk ten nie przeszkadza w innych czynnościach.

Airdog X8 kosztuje 4399 zł. Oczekując takiej zapłaty, producent mógł tu jeszcze dodać nawilżacz powietrza, który w sezonie grzewczym się także bardzo przydaje. Obecnie trwa promocja, w ramach której do oczyszczacza można za darmo otrzymać dodatkowy filtr węglowy. Szczegóły na stronie airdog.pl.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak