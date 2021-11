Lajt mobile: złap okazję na Black Friday

Z okazji Black Friday lajt mobile obniża cenę swojego abonamentu No limit L 5G z 300 GB Internetu oraz nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami.

“Łap okazję na BLACK FRIDAY!” to czarnopiątkowa promocja w sieci lite mobile. Będzie z niej można skorzystać już w najbliższy weekend, od 26 do 28 listopada 2021 roku. W ramach promocji najwyższy plan abonamentowy z dostępem do 5G można mieć za 39,99 zł miesięcznie, czyli o 10 zł taniej niż zwykle.

Pakiet No limit L obejmuje:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y,

300 GB Internetu w kraju (100 GB w dzień i 200 GB w nocy, od 1:00 do 8:00),

5,38 GB Internetu w ramach roamingu UE,

dostęp do technologii 5G.

W lajt mobile umowę można zawrzeć w bezpiecznym trybie 100% online, bez konieczności okazywania jakichkolwiek dokumentów i kontaktu z kurierem. Dodatkowa możliwość wysyłki karty SIM do pobliskiego paczkomatu, szczególnie w obecnym, trudnym dla wszystkich czasie, wydaje się być bardzo rozsądna.

Dane osobowe podczas zawierania umowy na numer nowy lub przenoszony można potwierdzić za pomocą płatności PayU lub Przelewy24, a niezbędna do tego symboliczna kwota 1 zł zasili szczytny cel w ramach akcji lajtowe pomaganie.

Nie czekaj! Zamów lub przenieś numer i skorzystaj z promocji! To świetna okazja, żeby mieć wiele, za tak niewiele! Gdzie haczyk? Nie ma! lajt mobile to najszybciej rozwijająca się sieć komórkowa w Polsce, a do tego z najtańszą ofertą. Wybieraj mądrze i nie przepłacaj! Pamiętaj: łatwiej o #lekkość w lajt mobile.

– zachęca lajt mobile

