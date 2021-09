5G rusza w lajt mobile. W jakich planach i za ile?

Od teraz w lajt mobile dostęp do 5G oferowany jest w planach z największą ilością internetu, czyli w abonamentach z paczką 300 GB.

W lajt mobile ruszyła nowa oferta 5G. Ta należąca do firmy Telestrada S.A. marka korzysta z infrastruktury Plusa, więc również 5G dostarczany jest dzięki temu operatorowi. Oznacza to teoretyczną prędkość do 600 Mbps w paśmie TDD 2600 MHz.

5G w lajt mobile – w jakich planach?

lajt mobile uruchomiło dostęp do sieci 5G w ofertach z największą ilością internetu, czyli w ofertach z 300 GB. Pierwszy to abonament No limit L za 44,99 zł miesięcznie. Za tę kwotę klient otrzymuje internet o wielkości 300 GB w dwóch cyklach – dzień i noc, odpowiednio 100 i 200 GB. Teraz można z tych paczek korzystać także w 5G. Do tego sieć oferuje w tym planie nielimitowane połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS.

Drugi sposób na 5G w lajt mobile to wybór oferty tylko na internet mobilny. W tym przypadku sieć proponuje również 300 GB w podziale na 100 FB dzień i 200 GB noc, a miesięczny koszt oznacza wydatek 39,99 zł.

Zamówienia na oferty 5G można łatwo złożyć za pomocą strony internetowej operatora lajtmobile.pl, trzeba się jednak liczyć z dodatkową opłatą aktywacyjną 29 zł. W przypadku wyboru umowy w wersji elektronicznej dostawa nowej karty SIM od lajt mobile realizowana jest za darmo przez Pocztę Polską. Można też wybrać płatne opcje – paczkomaty lub kuriera.

Źródło zdjęć: lajt mobile

Źródło tekstu: lajt mobile