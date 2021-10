Polecaj lajt mobile i płać mniej

Lajt mobile to nie tylko standardowa oferta, ale również ciekawy program partnerski. Polecając znajomym tę sieć można zyskać rabaty w wysokości 50 zł.

Polecaj i zarabiaj w lajt mobile!

W lajt mobile za każde polecenie nowego klienta, który skorzysta z usług, można otrzymać rabat w wysokości 50,00 zł do abonamentu. Obniża on miesięczne koszty abonamentu i można go przedłużać każdym poleceniem usług kolejnym znajomym. Za każdego z nich przyznawany jest rabat w wysokości 50,00 zł.

Wystarczy, że usługa, którą wybierze nowy klient, zostanie aktywowana i pierwszy raz opłacona. Po zaksięgowaniu płatności zostanie automatycznie doliczony rabat do kolejnych płatności w lajt mobile, podzielony na 5 miesięcy. Przez ten czas rachunki będą niższe o 10,00 zł/mies.

Po co przepłacać, kiedy można mieć jeszcze taniej?

Lajt mobile daje możliwość swoim klientom do obniżania jeszcze bardziej swoich rachunków. Co za tym idzie? Wystarczy, że osoba, której polecono usługi, podczas składania zamówienia wpisze w odpowiednim miejscu podstawowe dane osoby polecającej i tyle – resztą zajmują się sami, czyli: finalizują umowę z osobą, której zostały polecone usługi, a osoba polecająca otrzymuje rabat doliczony do kolejnych rachunków.

Usługi lajt mobile można polecać bez końca i cieszyć się niższymi rachunkami praktycznie non stop. Wszystko zależy od liczby osób, która zdecyduje się skorzystać z polecenia. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

