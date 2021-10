T-Mobile na Halloween to pierwsze raty za smartfon za darmo

T-Mobile przygotował strasznie dobry deal z okazji zbliżającego się Halloween. Klienci indywidualni magentowego operatora, którzy kupią wybrany telefon w taryfie M+, L+ i XL+, otrzymają 6 początkowych rat całkowicie za darmo.

„Cukierek albo psikus!” – taki wybór zwykle dają napotykanym osobom dzieci obchodzące Halloween. T-Mobile ma na ten czas inną propozycję. W najnowszej promocji nowi klienci magentowego operatora, a także osoby przedłużające umowę, kupując wybrany smartfon w taryfie M+, L+ lub XL+, przy niezmienionej opłacie na start za 6 rat nie zapłacą ani złotówki. Jeśli ktoś zdecyduje się na taryfę M, również może liczyć na darmowe raty.

Jak podaje magentowy operator, promocją zostało objętych większość urządzeń dostępnych w ofercie T-Mobile. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest zawarcie umowy w oparciu o warunki oferty promocyjnej „T-Mobile na 24 miesiące z urządzeniem na ratyna 36 miesięcy 6x0. Korzyści dla domu.”. „6x0” oznacza, że 6 rat za urządzenie wynosić będzie 0 zł. Rabat nie dotyczy pierwszej raty za urządzenie. Promocja dotyczy umowy na 24 miesiące i 37 rat za urządzenie. Więcej szczegółów w regulaminach:

a także w cenniku urządzeń.

Hallooweenowa promocja potrwa do 12 listopada 2021 roku.

Ale to jeszcze nie wszystko. W ramach oferty głosowej klienci mogą liczyć nawet na 200 GB Internetu i, w zależności od wybranej taryfy, nawet do 2 lat rozrywki uwolnionej w prezencie od T-Mobile. Nie ma więc obawy o zużyte gigabajty, a do tego można co miesiąc bezpłatnie zmieniać platformy rozrywkowe, wśród których znajdują się: HBO GO, Tidal Premium, Legimi, Polsat Box Go (Premium, Sport, Filmy i Seriale, Newsy i Rozrywka, Dzieci) i Eleven Sports.

Z oferty skorzystać można zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online i u konsultantów T-Mobile. Trzeba jednak pamiętać, że jest ona ograniczona czasowo – klienci skorzystaz niej mogą do 12 listopada tego roku.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile