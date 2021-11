Vectra na Black Friday: internet do 600 Mb/s w niższej cenie

Z okazji Black Friday Vectra proponuje nowym użytkownikom internet światłowodowy o dwukrotnie zwiększonej prędkości – do 600 Mb/s w niższej cenie oraz połączenie pakietów telewizji cyfrowej TV Smart z usługami internetu światłowodowego w promocyjnych cenach.

Klienci decydujący się na ofertę zawierającą internet do 600 Mb/s z pakietem telewizyjnym otrzymują również dostęp do platformy Netflix oraz dekoder TV Smart 4K BOX. Promocja potrwa do 29 listopada br. do godziny 14:00.

Już od piątku, 19 listopada, osoby decydujące się na wybór usług Vectry, mogą skorzystać ze specjalnej oferty Black Friday, która obejmie pakiet internetu światłowodowego o prędkości do 300 Mb/s zwiększonej dwukrotnie – do 600 Mb/s, w specjalnej cenie. Jednocześnie, dostępna prędkość do 300 Mb/s, dla mniej wymagających, przy umowie na 12 miesięcy wyniesie 34,99 zł miesięcznie.

Operator przygotował również coś specjalnego dla bardziej wymagających klientów. Dla nich Vectra przygotowała internet światłowodowy o prędkości do 600 Mb/s oraz (w cenie) 39 kanałów telewizyjnych, w tym 22 w jakości HD. Do tego firma oferuje dostęp do Netflixa. Klienci Vectry mogą w tej opcji korzystać z planu Podstawowego.

Całości towarzyszy także nowoczesny dekoder TV Smart 4K BOX, oferujący dostęp do kanałów telewizyjnych (również w wysokiej jakości 4K), VOD, strefy Kids, funkcji asystenta głosowego, aplikacji ze sklepu Google Play oraz wielu gier (z możliwością podłączenia gamepada).

Dekoder ma kilka specjalnych funkcji, jak Restart TV, Catch-up TV, Chromecast, Airplay czy nagrywarka sieciowa. Widz może np. odtwarzać od początku program, który już się rozpoczął czy wracać (do 7 dni wstecz) do wybranych programów.

Za ten pakiet Vectra liczy sobie 49,99 zł przez pierwsze 6 miesięcy, przy podpisaniu krótkiej umowy na 12 miesięcy.

Najwięksi miłośnicy kina i telewizji mogą wybrać natomiast wariant, w którym oprócz dostępu do internetu światłowodowego do 600 Mb/s, otrzymują pakiet Złoty, a w nim 139 kanałów (w tym 91 HD). Podczas podpisywania umowy na 12 miesięcy, cena tego pakietu wyniesie 69,99 zł przez pierwsze 6 miesięcy. Na abonentów czeka dodatkowo dekoder Smart 4K Box oraz Netflix.

