Vectra podwyższała ceny wbrew umowom, UOKiK postawił zarzuty

Vectra jednostronnie wprowadziła klauzulę umożliwiającą podwyższenie opłaty za internet i telewizję, wbrew umowom zwartym z klientami. Na tej podstawie zwiększała ceny za usługi. Zbadał to UOKiK i postawił spółce zarzuty.

UOKiK wszczął kolejne postępowanie dotyczące jednostronnych zmian umów w trakcie ich trwania. Tym razem dotyczy ono praktyk operatora telewizji kablowej Vectra.

Abonenci Vectry dostali listy informujące o jednostronnym dodaniu do umowy postanowienia, na podstawie którego operator może podnosić wysokość abonamentu raz w roku. Dotychczasowe warunki umowne nie przewidywały uprawnienia firmy do wprowadzenia tego rodzaju zapisów.

Już na tym etapie UOKiK wystąpił do Vectry z tzw. wezwaniem miękkim, w którym wezwał do wycofania się z dopiero mających wejść w życie zmian, co pozwoliłoby spółce uniknąć postępowania administracyjnego. Vectra jednak zignorowała wystąpienie miękkie.

Następnie, po kilku miesiącach klienci otrzymali informację, że ich abonament miesięczny wzrósł o 5 zł, mimo że pierwotne warunki umowne nie pozwalały na takie działanie operatora. W konsekwencji klienci, którzy nie wypowiedzieli umowy, zostali zmuszeni przez przedsiębiorcę do płacenia rocznie 60 zł więcej za usługi telekomunikacyjne.

W podejmowanych przez nas na rynku interwencjach wielokrotnie wskazywaliśmy, że zmiana istotnych warunków trwającej umowy, a do takich bez wątpienia zalicza się cenę usługi, może nastąpić tylko wówczas, gdy umowa to wyraźnie przewiduje. Temu służą właśnie klauzule modyfikacyjne, dzięki którym konsument zawierając umowę dysponuje informacją w jakich konkretnie sytuacjach może wystąpić modyfikacja warunków świadczonej usługi, w tym jej ceny. Nie można jednak takich postanowień wprowadzać jednostronnie, to jest z pozycji silniejszej strony jaką jest przedsiębiorca

– wyjaśnia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Postępowanie wobec Vectry w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem na spółkę kary do 10 proc. obrotu, nakazem zaniechania praktyki i usunięciem jej skutków.

Źródło zdjęć: KoolShooters z Pexels

Źródło tekstu: UOKiK