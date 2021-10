UOKiK interweniuje. Znana aplikacja może wyłudzać pieniądze

Vinted to zdobywający popularność w Polsce serwis ułatwiający sprzedaż używanych rzeczy. Jednak tajniki jego działania budzą coraz większe wątpliwości użytkowników. Sprawą zainteresował się UOKiK. Firmie grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.

UOKiK wszczął postępowanie wobec litewskiej spółki VINTED UAB z Wilna prowadzącej serwis Vinted.pl, który umożliwia sprzedaż ubrań on-line. Do urzędu trafiły skargi dotyczące m.in. blokowania pieniędzy ze sprzedaży, jeśli użytkownik nie przekazał takich danych jak zdjęcie dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości.

UOKiK podaje przykład jednej ze skarg od klientów:

Założyłam konto na platformie sprzedażowej Vinted.pl. W pewnym momencie środki zgromadzone w portfelu Vinted za sprzedane rzeczy zostały zablokowane. Dostałam informację z Vinted, że z uwagi na dokonywanie płatności, muszę potwierdzić swoją tożsamość, wysyłając skan dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. (...) Czuję się oszukana i okradziona, ponieważ skoro taki dokument jest wymagany, powinno to być już wymagane przy założeniu konta, a nie dopiero po sprzedaży rzeczy. W ten sposób mam zablokowane 307 zł, których nie mogę wypłacić.

Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przekonuje, że gdyby użytkownicy Vinted.pl wiedzieli, że w pewnym momencie serwis może uniemożliwić im wypłatę pieniędzy ze względu na brak zdjęcia dowodu osobistego czy wyciągu z konta bankowego, a zatem sensytywnych informacji, to mogliby nie zdecydować się na sprzedawanie rzeczy za pośrednictwem Vinted.

Zgodnie z regulaminem Vinted.pl pieniądze ze sprzedaży zgromadzone w e-portfelu sprzedającego można w każdej chwili bez żadnych opłat przelać na swoje osobiste konto bankowe. W regulaminie nie ma informacji, że te środki mogą zostać zablokowane, nie jest tam też uregulowana kwestia weryfikacji tożsamości.

Dodatkowe informacje przedstawia dopiero „Polityka prywatności”, która jednak nie wchodzi w treść umowy i nie jest dokumentem odpowiednim na określanie zasad korzystania z serwisu. Mowa jest w niej o tym, że dostawca usług płatniczych – holenderska spółka ADYEN – w przypadku „gdy kwota wpłaty lub wypłaty zbliżać się będzie do określonego progu” może poprosić o dostarczenie kopii paszportu, dowodu tożsamości lub prawa jazdy, a w „dodatkowym etapie kontroli” również o zdjęcie/zrzut ekranu wyciągu z banku z listą transakcji z jednego miesiąca.

Jak zauważa UOKiK, nie ma tu ani sprecyzowania progów, przy jakich występują te żądania, ani wskazania dodatkowych okoliczności do takiej kontroli, ani informacji o tym, że nieudostępnienie żądanych dokumentów będzie skutkować zablokowaniem dostępu do pieniędzy ze sprzedaży zgromadzonych w e-portfelu.

Przecież to tylko zakupowo-sprzedażowa aplikacja internetowa, (…) żądają tych danych już po podpisaniu z nimi umowy i po zablokowaniu środków finansowych. Oczywiste jest, że gdyby żądali takich danych przy zakładaniu konta, 90% ludzi by się nie zgodziło na to