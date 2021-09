Rząd chce pieniędzy z Twojej karty pre-paid? UOKiK zgłasza projekt

Niewykorzystane pieniądze z telefonicznych kart pre-paid mają zasilić Skarb Państwa – ta informacja, opisywana przez media, od kilku dni rozgrzewa opinię publiczną i budzi skrajne emocje. W tej sprawie wypowiedział się także UOKiK, który, jak się okazuje, ma swój udział w projekcie.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, zamierza zaproponować w prawie telekomunikacyjnym modyfikację mechanizmu rozliczania niewykorzystanych pieniędzy z kart pre-paid. Pomysł zakłada, że klient będzie mógł podać numer konta bankowego, na które automatycznie otrzyma zwrot niewykorzystanych pieniędzy. Zasilenie Funduszu Szerokopasmowego tymi pieniędzmi nastąpi w ostateczności, gdy klient nie skorzysta z tej opcji.

W ostatnim czasie UOKiK toczył z operatorami bitwy, zobowiązując ich, by oddali klientom niewykorzystane pieniądze, gdy minie ważność konta na kartę. Na operatora sieci Plus UOKiK nałożył ponad 20 mln zł kary, zobowiązał też T-Mobile, Orange oraz Play do zwrotu pieniędzy odbiorcom.

Postępowania UOKiK i doraźne kary nie stanowią jednak wiążącego prawa, stąd też prezes Urzędu zamierza przedstawić modyfikację mechanizmu rozliczania niewykorzystanych środków z pre-paid w przygotowywanym Prawie Komunikacji Elektronicznej. Mechanizm ten przewiduje przekazanie niewykorzystanych środków z pre-paid na konto Funduszu Szerokopasmowego.

Zaproponujemy zmianę brzmienia artykułu tak, aby konsument, rejestrując kartę pre-paid mógł podać numeru konta bankowego, na które automatycznie otrzyma zwrot niewykorzystanych pieniędzy. Brak podania numeru konta nie zablokuje jednocześnie możliwości odzyskania pieniędzy po wygaśnięciu karty pre-paid lub przejściu do innego operatora komórkowego. Zasilenie Funduszu Szerokopasmowego nastąpi wówczas, gdy obie ścieżki odzyskania pieniędzy nie zostaną przez konsumenta wykorzystane

– wyjaśnia Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Jak przekonuje prezes UOKiK, w takich, dość wyjątkowych sytuacjach pieniądze nieodebrane przez konsumentów, gdy minie ważność konta na kartę pre-paid, będą mogły wspierać rozwój telekomunikacji w Polsce.

Operatorzy telekomunikacyjni przez lata zatrzymywali te środki. Nasze decyzje zmieniły nastawienie operatorów komórkowych do tej kwestii. Przekazanie dopiero w wyjątkowych sytuacjach nieodebranych przez konsumentów środków z kart pre-paid na Fundusz Szerokopasmowy jest jedną ze zmian prawnych, o której dyskutowaliśmy z ministrem Cieszyńskim, a która zyskała jego poparcie

– tłumaczy Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Kwestia zwrotu niewykorzystanych środków z konta na kartę przy wyborze nowej firmy telekomunikacyjnej jest już uregulowana na poziomie unijnym. W grudniu 2018 r. wszedł w życie Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Jest w nim przepis, zgodnie z którym przy zmianie operatora dotychczasowi dostawcy usług pre-paid muszą na wniosek klienta zwrócić pozostałe na koncie środki. Od tej operacji mogą pobierać opłatę współmierną do rzeczywiście poniesionych przez nich kosztów, jeśli zostało to określone w umowie. Unijne prawo musi zostać implementowane do polskiego. W niektórych europejskich krajach takich jak Niemcy, Austria, Węgry, Chorwacja czy Hiszpania zwrot od dawna jest już regułą.

Źródło zdjęć: Unsplash (Łukasz Radziejewski)

Źródło tekstu: UOKiK