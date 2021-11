Oukitel RT1 – pancerny tablet z potężną baterią i Dual SIM. Mega tani na Black Friday

Tablety zaczęły ostatnio wracać do łask, wspomagając pracę i naukę w domu. Co jednak, gdybyśmy chcieli działać w terenie? Na trudne warunki firma Oukitel proponuje swój najnowszy tablet – Oukitel RT1.

Oukitel, coraz popularniejszy także w Polsce producent sprzętu rugged, ogłosił dziś oficjalną premierę swojego tabletu Oukitel RT1. Co prawda już wcześniej zapowiadał to urządzenie, jednak przez długi czas specyfikacja sprzętu i jego cena pozostawały niejasne.

Wraz z prezentacją tabletu Oukitel RT1 producent wprowadził specjalną promocję na Black Friday, trwającą do 30 listopada. Na AliExpress urządzenie można kupić za około 1070 zł. Ile będzie kosztował później? Sklep sugeruje, że to obniżka o 50%, choć w praktyce Oukitel RT1 może podrożeć o kilkaset złotych. Co więc dostaniemy za tę cenę?

Oukitel RT1 – cena nie bierze się znikąd

Oukitel RT1 to sprzęt, który powinien sprawdzić się w ekstremalnych, terenowych warunkach. Pancerna obudowa zapewnia wysoką pyło- i wodoszczelność zgodnie z normami IP68 i IP69K, ma też wytrzymać upadki z wysokości 1,5 metra na twarde podłoże. Producent chwali się też, że urządzenie spełnia wymogi militarnych testów MIL-STD-810G, które określają wytrzymałość na wstrząsy, wysokie ciśnienie, działanie w kwaśnym środowisku itd. Na obudowie znalazło się miejsce na głośniki stereo.

Nowy tablet Oukitela wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 10,1 cala w proporcjach 16:10, o rozdzielczości Full HD 1920 x 1200 pikseli.

Niestety, wnętrze już nie robi takiego wrażenia, co wyjaśnia tak niską cenę (pancerne tablety kosztują nawet po kilka tysięcy złotych). Sercem modelu Oukitel RT1 jest budżetowy układ MediaTek Helio P22, który w połączeniu z 4 GB pamięci RAM raczej nie zapewni wysokiej wydajności. Na aplikacje i zapis danych użytkownik otrzymuje 64 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności do 128 GB.

Atutem tabletu Oukitel RT1 może okazać się za to spora bateria o pojemności 10 000 mAh z ładowaniem 18 W. Producent deklaruje, że zapewni to np. 22 godziny ciągłego oglądania wideo czy 7 godzin grania w gry.

W terenie trudno o internet, ale Oukitel RT1 wyposażony jest w dwa gniazda SIM, po włożeniu karty można więc korzystać z LTE i oczywiście gdy zabranie zasięgu 4G – ze starszych technologii. Za pomocą kart SIM można także nawiązywać połączenia głosowe. W specyfikacji nie zabrakło też pozycjonowania GPS, GLONASS, BeiDou i Galileo.

Tablet wyposażony jest w dwa aparaty 16 Mpix – z przodu i z tylu. Wszystkim zarządza Android 11. Tablet ma wymiary 174 x 81 x 17,3 mm i waży 860 g.

Źródło zdjęć: Oukitel

